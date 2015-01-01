Овидиопольский убийца задержан. Подтвердил, что хотел устроить теракт, чтобы Одесса боялась

Сопротивления подозреваемый не оказывал, и уже доставлен в отдел полиции.
Как рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин, подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя в районе села Роксоланы, пишет Думская.
По данным полиции, подозреваемый прятался в одном из домов дачного кооператива недалеко от места, где был задержан.
Отмечается, что сопротивления подозреваемый не оказывал, и уже доставлен в отдел полиции.
Кроме этого, мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась".
По данным издания, на убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.
фото: Думская