Овидиопольский убийца задержан. Подтвердил, что хотел устроить теракт, чтобы Одесса боялась

Сопротивления подозреваемый не оказывал, и уже доставлен в отдел полиции.

Погорелов отказывается озвучивать мотивы жестокого двойного убийства фото: dumskaya.net

Военнослужащие Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции задержали овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери , двух поджогах и попытке теракта.

Как рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин, подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя в районе села Роксоланы, пишет Думская.

По данным полиции, подозреваемый прятался в одном из домов дачного кооператива недалеко от места, где был задержан.

Отмечается, что сопротивления подозреваемый не оказывал, и уже доставлен в отдел полиции.

Кроме этого, мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась".

По данным издания, на убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

фото: Думская