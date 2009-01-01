Паника в ДНР. Главари пугают боевиков "украинскими ДРГ" и "западными инструкторами"

Ранее боевики ДНР активно выставляли минные поля, не фиксируя документально места их расположения, отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans

В зоне АТО на Донбассе за последние четыре дня ранены не менее шести боевиков на мариупольском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

"На Мариупольском направлении в течение 4-х последних дней не менее 6-и боевиков из состава "9-го омсп мп 1-го АК ДНР" получили ранения разной тяжести в результате подрыва на минах. Командование оккупантов заявляет об "украинских ДРГ, которые скрытно минируют подходы к позициям…", — написал он.

Также Тымчук добавил, что в распоряжении относительно организации эффективного непрерывного наблюдения за нейтральной зоной и уточнения зон минирования, командование оккупантов "уточняет", что данные "украинские ДРГ" имеют высокий уровень подготовки, пройдя обучение у "западных инструкторов".

"В то же время, на данном направлении ранее боевики ДНР активно выставляли минные поля, не фиксируя документально места их расположения", — добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт назвал острую проблему боевиков.