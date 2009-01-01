Паромная переправа и захват плацдарма. Опубликованы фото учений морпехов ВСУ

Операция прошла в рамках командно-штабных учений "Несокрушимая устойчивость-2017".

Учения морпехов ВСУ @navy.mil.gov.ua

В среду, 13 сентября, украинские Военно-Морские Силы осуществили паромную переправу и взяли под охрану и оборону важные объекты.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ в Facebook.

"Эта операция прошла в рамках командно-штабных учений "Несокрушимая устойчивость-2017". Сегодня, 13 сентября, силы (войска) осуществили в одном из портов выгрузки подразделений морской пехоты со среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко". Кроме того, морские пехотинцы провели тактические учения по охране и обороне портов с привлечением артиллерийских подразделений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня же морские пехотинцы во взаимодействии с инженерными войсками Сухопутных войск, Воздушными силами ВСУ преодолели водную преграду — Белгород-Днестровский лиман — с применением паромной переправы. За действиями наблюдали начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко и командующий Военно-Морских Сил вице-адмирал Игорь Воронченко.

"Морская пехота в ходе этих учений выполняет свойственные ей функции, в частности, преодолевает водные преграды, захватывает объекты, защищает важные объекты инфраструктуры — порты, мосты, коммуникации и т.п. Так, проведена паромная переправа одного из подразделений морской пехоты, а перед тем десантно-штурмовые группы захватили и удерживали плацдарм. Я доволен действиями подразделений", — отметил Воронченко.

Кроме того, корабельная, береговая и авиационная компоненты ВМС выполняют ряд поставленных задач в море, на суше и в воздухе. Корабельно-катерный состав провел обучение по блокированию судоходных каналов, по противоминной обороне, осуществил перевозку в интересах обеспечения действий морской пехоты, прикрывал участки форсирования речных переправ, охранял и защищал пункты базирования, проводил мероприятия по недопущению блокирования портов.

Береговые подразделения осуществляли противоподводнодиверсионную оборону особо важных объектов, обеспечивающих охрану и оборону портов, пунктов управления. Подразделения морских пехотинцев выдвинулись в район выполнения задач комбинированным способом.

Напомним, 12 сентября, на всей территории Украины, стартовали стратегические военные маневры "Непоколебимая стойкость-2017".

Фото: @navy.mil.gov.ua.