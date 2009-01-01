Поборы в ЛДНР. Командиры присваивают деньги боевиков под видом "штрафов"

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществлялась выплата денежного обеспечения.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
"18 марта в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществлялась выплата денежного обеспечения. С целью улучшения личного материального положения командиры подразделений российских оккупационных войск осуществили сбор средств с личного состава под видом "штрафов", — говорится в сообщении.
Напомним, российских военных бросили за решетку за хищение боеприпасов, когда во 2-й мотострелковой бригаде 2 АК (Луганск) были выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов.