Поборы в ЛДНР. Командиры присваивают деньги боевиков под видом "штрафов"

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществлялась выплата денежного обеспечения.

Боевики на Донбассе 0629.com.ua

На Донбассе российское командование присваивает часть денежного обеспечения боевиков под видом "штрафов".

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

"18 марта в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществлялась выплата денежного обеспечения. С целью улучшения личного материального положения командиры подразделений российских оккупационных войск осуществили сбор средств с личного состава под видом "штрафов", — говорится в сообщении.

Напомним, российских военных бросили за решетку за хищение боеприпасов, когда во 2-й мотострелковой бригаде 2 АК (Луганск) были выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов.