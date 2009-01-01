Под Харьковом нашли тело одного из старшин батальона "Азов"

Тело Княжеского (позывной "Витус") нашли в лесу 13 октября.

Виталий Княжеский azov.press

Под Харьковом нашли тело активиста полка "Азов" Виталия Княжеского — одного из старшин батальона "Азов" и активиста организации "Патриот Украины", похороны которого состоялись сегодня, 16 октября.

Об этом сообщил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook.

По его словам, тело Княжеского (позывной "Витус") нашли в лесу в пятницу, 13 октября.

"Говорят самоубийство. Якобы "Витус" застрелился из ружья. Не могу поверить", — отметил Мосийчук.

О гибели Княжеского также сообщили в "Азове", где он был одним из старшин первого состава батальона и отвечал за вооружение подразделения.

Княжеский был арестован при экс-президенте Викторе Януковиче по делу "Защитников Рымарской" и освобожден постановлением ВРУ по списку Комитета освобождения политзаключенных, в 2014 году снова был арестован за участие в бою на ул.Рымарской в Харькове.

В 2014 году принимал участие в боях в зоне проведения АТО.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что правоохранители задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка "Азов" за умышленное убийство.