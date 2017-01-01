Подробности мощного взрыва в Донецке. На воздух взлетел бус со взрывчаткой

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом, которое находилось в автомобиле, сообщают ресурсы сепаратистов.

"В Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Стражи порядка установили, что владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с котором прогремел взрыв", — говорится в сообщении "пресс-службы МВД" ДНР.

О пострадавших в ведомстве не сообщают.

Ранее СМИ писали, что в Донецке взорвалось авто, в котором был сотрудник так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенной ДНР, он якобы был ранен и госпитализирован.

Фото: joinfo.ua.