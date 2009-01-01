Инцидент произошел на передовой позиции одного из подразделений "1 отдельной мотострелковой бригады" врага.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, инцидент произошел на передовой позиции одного из подразделений "1 отдельной мотострелковой бригады" (Кальмиусское) псевдореспублики.
"Во время проверки несения боевого дежурства… офицер ВС РФ похитил оружие подчиненного и заставил последнего его выкупить", — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса боевик ДНР украл "премиальные" злоумышленников и сбежал в Российскую Федерацию. Узнать больше об инциденте можно здесь.