Российский офицер украл у боевика ДНР оружие и заставил выкупить

Инцидент произошел на передовой позиции одного из подразделений "1 отдельной мотострелковой бригады" врага.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса российский офицер-"мотострелок"похитил у подчиненного боевика оружие и заставил выкупить.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, инцидент произошел на передовой позиции одного из подразделений "1 отдельной мотострелковой бригады" (Кальмиусское) псевдореспублики.

"Во время проверки несения боевого дежурства… офицер ВС РФ похитил оружие подчиненного и заставил последнего его выкупить", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса боевик ДНР украл "премиальные" злоумышленников и сбежал в Российскую Федерацию. Узнать больше об инциденте можно здесь.