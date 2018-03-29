Российский православный писатель о трагедии в Кемерово: "Дети умерли вовремя – спаслись от греха"

Публицист убежден, что впереди погибших могло ждать развратное будущее.

Валерий Филимонов нашел в смерти детей в ТЦ Кемерово положительные моменты Открытые источники

Погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово детей могла ожидать худшая участь, а смерть позволила им остаться чистыми и непорочными. В этом убежден российский православный деятель Валерий Филимонов.

"На самом деле, можем ли мы сказать, какой была бы земная участь детей, погибших в ТРК "Зимняя вишня"? Особенно в наше смутное время при всеобщем развращении многих и многих. Убереглись бы они от греха? Сохранили бы себя в чистоте для нетленной жизни будущего века или встали бы на путь погибели? Может, это было для них самым удобным временем для перехода к вечному блаженству?", - заявил главный редактор российского вестника "На страже православия", писатель-агиограф Валерий Филимонов.

Публицист заверил, что родителям непросто принять смерть ребенка, однако они должны осознавать, что таким способом у них появится "молитвенник в раю". Это значит, по словам российского религиозного деятеля, что дети обеспечат своим близким путь в рай.

Филимонов предложил родственникам не убиваться так за умершими детьми, поскольку впереди их ждет вечная жизнь. И немаловажным фактором публицист назвал то, что на Земле дети могли огорчить своих родителей в будущем, а теперь уже точно этого не сделают.

"Но скажите, кто поручится, что дети ваши, если бы жили долее, всегда доставляли бы вам одни только радости и утешение? Кто знает? Может быть, с годами они познакомились бы с обычаями света, противными христианству, и тогда не были бы столь любезными для Отца Небесного детьми, как теперь. Может быть, с годами остыл бы в них и к вам жар детской любви, и они не были бы столь милыми для вас чадами, как теперь. Может быть… но чего бы не могло быть с ними в течение жизни?..", - заявил православный писатель.

Напомним, ранее местный житель Кемерово рассказал, что его дочь звонила и молила о помощи в закрытом горящем кинозале торгового центра "Зимняя вишня". Он за пять минут приехал на место пожара и просил пожарных о помощи, но девочку спасти так и не удалось.