Сенсационное открытие украинских археологов на Кировоградщине, опубликованы фото

В процессе раскопок ученые сделали ряд сенсационных открытий.

Ученые обнаружили антропоморфную каменную стелу kr-admin.gov.ua На Кировоградщине на территории села Васино Мошоринского сельского совета во время раскопок исторического памятника — кургана скифского периода — украинские археологи сделали сенсационное открытие.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, "весной этого года на участке поля, где расположен курган, было обнаружено антропоморфную каменную стелу, датируемая ориентировочно второй половиной VI — началом V века до нашей эры. Она содержит изображения скифа с шейными гривнами, мечом и ритоном, которые служили символами тогдашней власти. Поэтому, ученые высказали предположение, что курган в Васино может быть захоронением скифского правителя или военачальника".

Отмечается, что археологические исследования были осуществлены силами ученых и студентов Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, под руководством доцента кафедры истории Украины, кандидата исторических наук Ирины Козырь.

Ученые отмечают, что курган в Васино, как и большинство погребальных сооружений скифского времени, был ограблен еще в древности. Однако, как отметила руководитель научной экспедиции Ирина Козырь, эта достопримечательность представляет чрезвычайную ценность для науки.

"В процессе раскопок сделан ряд сенсационных открытий. В частности, оказалось, что деревянная конструкция скифской гробницы сохранилась до наших дней почти в первозданном виде, что является чрезвычайной редкостью. Другие подобные памятники, обнаруженные на территории Украины, были сильно разрушены грабителями, а поэтому реконструкция их первоначального вида осуществлялись только по остаткам фрагментов", – подчеркивают в ОГА.

Интересно и то, что древняя стела была найдена в том же месте, где она установлена с самого начала – такие находки в скифской археологии редкость. По заключению ученых, указанный артефакт является уникальным произведением скифского искусства, и не имеет аналогов.

Напомним, на Херсонщине в селе Тягинка археологи во время раскопок нашли целый средневековый город.