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Сербская модель сделала селфи с мертвым отцом для лайков в Сети: фото

Сегодня, 05:02

Пользователи жестко раскритиковали поведение Джелики Любичич.

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Джелика Любичич сделала селфи с умершим отцом Instagram
Сербская модель Джелика Любичич опубликовала в Instagram фото на котором она позирует в больничной палате с только что умершим отцом.

Такой поступок модели вызвал шквал критики и негодования, при этом пользователи жестко раскритиковали поведение Любичич.

Девушка получила многочисленные осуждающие комментарии за то, что решила собрать лайки с помощью мертвого тела собственного отца.

После досадного инцидента модель в подписи к посту рассказала, что за жизнь ее 67-летнего отца боролись столько, сколько могли, и поблагодарила родителя за его помощь в жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла.

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Джелика Любичич, селфи, отец, умерший
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