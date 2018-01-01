Сербская модель сделала селфи с мертвым отцом для лайков в Сети: фото

Пользователи жестко раскритиковали поведение Джелики Любичич.
Такой поступок модели вызвал шквал критики и негодования, при этом пользователи жестко раскритиковали поведение Любичич.
Девушка получила многочисленные осуждающие комментарии за то, что решила собрать лайки с помощью мертвого тела собственного отца.
После досадного инцидента модель в подписи к посту рассказала, что за жизнь ее 67-летнего отца боролись столько, сколько могли, и поблагодарила родителя за его помощь в жизни.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла.
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