Синоптик рассказала, когда в Украину придут рождественские морозы

6 января снег ожидается и в Киеве. Температура в столице по предварительному прогнозу — 12 —15 градусов.

на Рождествоожидается сильное похолодание — грядут 20-градусные морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в ближайшие дни будут небольшие колебания температуры, "чуть-чуть где-то осадков, немного туманов и прояснений".

"И будет преобладать относительно теплая погода, разве что в ночные часы ближе к Карпатам и на востоке немного поморозит.

Но именно с 6-го января, в Святвечер, — по предварительным прогнозам — в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Поэтому 6–7 января в Украине ожидаются морозы умеренные, до сильных.

То есть, речь идет о снижении температуры воздуха до –12–18 градусов. Минус 20 градусов также весьма вероятны, буду уточнять потом. Скорее всего, "двадцатки" затронут запад, а уже потом, 8–9 января, и северные области", — написала синоптик.

По ее словам, 6 января ожидается снег на севере, западе, а также в южной части Украины.

"В Киеве ситуация такая же. В течение недели — ничего особенного, а с 6 января, как раз на Святвечер, начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8—9 января", – сообщает синоптик.

По данным Диденко, 6 января снег ожидается и в Киеве. Температура в столице по предварительному прогнозу — 12 —15 градусов.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий.

фото: dpchas.com.ua