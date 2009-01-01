Скандал в Харькове. Будущих военных летчиков кормили тараканами

Задержані руководитель и заместитель руководителя ХНИВС.

В Харькове курсантов кормили тараканами Фейсбук А.Матиоса

В Харькове военные прокуроры провели проверку в связи с расследованием хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Руководитель и заместитель руководителя ХНИВС соответственно вчера первый (генерал-майор) и сегодня второй (полковник) задержаны военной прокуратурой. Завтра суд будет избирать меру пресечения обоим", — написал он.

"Военные прокуроры Харьковского гарнизона, в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном университете Воздушных сил шли не на склады боеприпасов <…> а в курсантскую столовую. Оказывается, что так питаются будущие военные летчики ", — написал Матиос, комментируя фото с тараканом в еде.