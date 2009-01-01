Его не стало на 85-м году жизни.

Скончался Блаженнейший Любомир Гузар УНИАН

Скончался Кардинал Католической церкви, предстоятель УГКЦ в 2005-2011 гг. блаженнейший Любомир Гузар

Об этом ТСН стало известно из собственных источников.

Детали пока неизвестны. Его не стало на 85-м году жизни.

Он был епископом Украинской греко-католической церкви, кардинал Католической церкви; с 28 января 2001 года Верховный архиепископ Львовский, с 25 августа 2005 года по 10 февраля 2011 года Верховный архиепископ Киево-Галицкий — предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Напомним, в 2015 году на 65-м году жизни в результате болезни скончался предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Мефодий (Кудряков).