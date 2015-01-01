"Слушать туман". Бойцы АТО рассказали, как на линии фронта отгоняют вражеские ДРГ

Воины максимально держатся начеку, и даже больше прислушиваются, чем всматриваются в туман.

Боец АТО на Донбассе

Густой туман на Донбассе донимает украинских воинов, поскольку при такой погоде активизируются вражеские диверсанты, которые надеются незамеченными подойти максимально близко к позициям ВСУ.

Зато у бойцов АТО задача не допустить ближних боев и отогнать врага при минимальной видимости, говорится в сюжете ТСН.

При таких условиях воины максимально держатся начеку, и даже больше прислушиваются, чем всматриваются в туман.

"Дня четыре назад вообще матерные слова слушали — с посадки доносились. Видно, кто-то за что-то зацепился или упал, не знаю", — рассказал боец 25-го батальона с позывным "Джексон".

Особенности рельефа на участке фронта такие, что звук за километр долетает с такой силой, будто его источник находится в считанных метрах. Поэтому даже на чей-то внезапный смех со стороны оккупантов бойцы инстинктивно отвечают выстрелами.

"Слушают" туман и с противоположной стороны фронта. И чуть ли не на каждый подозрительный звук — открывают огонь.

Три взрыва 80-миллиметровых мин — это следствие того, что боевикам не понравилось, как ребята на украинской позиции бензопилой распиливали дрова. Однако бойцы не жалуются: говорят, что когда слышно все — это значительно лучше, чем когда не слышно.

Особенности позиции военных такие, что "визитеров" следует ожидать сразу с нескольких сторон, а если врагу удастся попасть в тыл, то будет создан маленький "котел". Поэтому периметр обходят каждые 15 минут, чтобы предотвратить неожиданности.

Из-за опасности от ДРГ противника бойцы даже решили свернуть свой флаг. "Сильный ветер сегодня был. А он развевался и мешал ребятам просто слушать", — пояснил боец 24-й бригады с позывным "Брист".

Для флага уже сделали чехол, в котором его хранят ночью, когда опасность наибольшая. Днем полотнище раскручивают на блиндаже, ибо это — гордость украинских военных.

Напомним, ранее волонтер рассказал подробности движения сил АТО на Светлодарской дуге.

Видео: ТСН.