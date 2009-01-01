"Смерть путинцам". В Донецке устроили акцию против оккупантов

В Донецке появились надписи: "Шахтёры за Украину", "Шахтёры против России".

Фейсбук В.Овчаренко

В ночь на 27 августа жители оккупированного Донецка украсили город надписями "Шахтеры за Украину".

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший боец батальона "Артемовск" Виталий Овчаренко.

"Сегодня ночью, с 26 на 27 августа, в Донецке дончане, работники уже нынче закрытых оккупантами шахт, показали своё отношение к российским захватчикам. Сразу на нескольких улицах города появилась серия надписей от шахтёров Донбасса, посвящённая российским оккупантам перед Днём Шахтёра", — сообщил он.

"Шахтёры за Украину", "Шахтёры против России" и "Смерть Путинцам" — надписи с таким текстом появились на стенах по улицам: Красноармейская, 32, Макеевская, 14, Северокрымская, 4.

"Граждане Украины в оккупации все чаще и чаще выбирают такой вид сопротивления как наиболее действующий. Эти надписи увидят много местных жителей и это станет своего рода ударом по российской пропагандистской машине. Это покажет, что украинцы Донбасса не желают жить в оккупации и ждут освобождения захваченной Россией территории Донбасса", — утверждает Овчаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что возле офиса охранки МГБ в Донецке звучал гимн Украины.