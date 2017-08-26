Возле офиса охранки МГБ в Донецке звучал гимн Украины, опубликовано видео

В День Независимости Украины, 24 августа, в оккупированном Донецке звучал гимн Украины.

Об этом DonPress сообщил блогер "Фашик Донецкий".

По его словам, запись включили в автомобиле "Жигули" неподалеку от здания так называемого "МГБ" ДНР. Блогер подчеркнул, что оккупанты пытались вскрыть машину, чтобы выключить запись, однако получилось это далеко не сразу.

"Привет, мыгыбы! На видео не видно, как к жигулю подбежала гэбня. Но четко видно, что это оккупированный рф Донецк. На видео не видно, как был взят в оцепление весь квартал в районе так называемого мгб дыныры, как орки начали тотально шманать всех и вся, как проверяли документы даже у бабушек 70+. Но на видео видно, что это оккупированный рф Донецк. На видео не видно, как тупорылые коллаборанты минут 5 не могли вскрыть допотопный жигуль, не видно, как фанаты бывшего носильщика чумаданов не могли выключить обычную магнитолу. Но на видео видно, что это оккупированный рф Донецк. На видео не видно, как после тыкания клешнями по магнитоле, орки тупо разбили ее прикладом. Но на видео четко видно, что это оккупированный рф Донецк, и слышно гимн Украины, который играет в самом центре города в 1 минуте ходу до здания шапито. Ой, не так — мыгыбы дыныры", — рассказал Фашик Донецкий.

"Мораль: оккупанты, на Донбассе вам не рады. Ходите и оглядывайтесь", — резюмировал блогер.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР украинские партизаны потроллили оккупантов.

Видео: Интернет-издание "ДонПресс".