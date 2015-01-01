Спасатели предупреждают о плохих погодных условиях: движение транспорта ограничено в 4 областях

В ГСЧС предупреждают о плохих погодных условиях в центральных, восточных и западных областях.

ГосЧС Закарпатья В Украине ограничение движения автотранспорта остается на автодорогах в 4 областях — Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 9 января автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

Отмечается, что на протяжении прошедших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекалось 2 тыс. 557 единиц техники и 3 тыс. 533 человека.

Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобиля (за сутки – 354 автомобиля), в которых находились 3 тыс. 862 человека (за сутки — 984 человека).



В ГСЧС предупреждают о плохих погодных условиях. В центральных областях снег, в восточных — снег с дождем. В западных областях снег, местами метель. Температура воздуха 7–12 градусов мороза.

Кроме того, отметили спасатели, утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м / с.

9 января восточных областях и Приазовье гололед.

Днем, 9 января, в Харьковской области местами сильный гололед и налипание мокрого снега.

Напомним, щдиректор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что с 10 января на территории Украины после сильных морозов и снегопадов потеплеет.