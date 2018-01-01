Супрун посоветовала, как избежать появления камней в почках

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что чем больше соли человек употребляет, тем больше кальция выходит из костей.

Чтобы избежать появления камней в почках, в частности, нужно пить достаточное количество воды, отметила Ульяна Супрун УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун , ссылаясь на данные врачей, посоветовала, как избежать появления камней в почка.

В частности, нужно пить достаточное количество воды, употреблять меньше соли и сахара, говорится на странице чиновницы в Facebook.

"Кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если их концентрация в крови большая. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируют камни", — отметила она.

По данным и.о. министра, риск образования камней в почках почти в два раза выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. "Их почки постоянно откачивают воду обратно в кровь и выводят очень концентрированную мочу", — объяснила Супрун.

"Чем больше соли мы потребляем, тем больше кальция выходит из костей. Максимально рекомендуемая суточная норма — 5 граммов, а это примерно чайная ложка. Учитывайте соль, что уже добавлена к готовым блюдам и продуктам", — добавила чиновница.

Также стоит "ограничить в рационе белки животного происхождения, из-за их чрезмерного употребления повышается уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме человека".

"Ешьте лимоны. Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой", — отмечается в сообщении.

Супрун подчеркнула, что необходимо отказаться от курения. "Сигареты являются одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Чем меньше крови поступает к почкам — тем хуже они работают", — объяснила и.о. министа.

"Занимайтесь спортом. Физические нагрузки нормализуют давление и улучшают микроциркуляцию крови в почках, а также уменьшают риск хронических болезней", — говорится в материале.

Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения врачей, сообщила, что при боли в горле нет причин отказываться от мороженого, оно действует как анестетик. И.о. министра здравоохранения писала, что важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, его стоит есть немного и очень медленно, не глотая большие куски, а потом нужно прополоскать горло обычной водой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram