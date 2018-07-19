Супрун посоветовала, как избежать появления камней в почках

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что чем больше соли человек употребляет, тем больше кальция выходит из костей.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные врачей, посоветовала, как избежать появления камней в почка.
В частности, нужно пить достаточное количество воды, употреблять меньше соли и сахара, говорится на странице чиновницы в Facebook.
"Кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если их концентрация в крови большая. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируют камни", — отметила она.
По данным и.о. министра, риск образования камней в почках почти в два раза выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. "Их почки постоянно откачивают воду обратно в кровь и выводят очень концентрированную мочу", — объяснила Супрун.
"Чем больше соли мы потребляем, тем больше кальция выходит из костей. Максимально рекомендуемая суточная норма — 5 граммов, а это примерно чайная ложка. Учитывайте соль, что уже добавлена к готовым блюдам и продуктам", — добавила чиновница.
Также стоит "ограничить в рационе белки животного происхождения, из-за их чрезмерного употребления повышается уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме человека".
"Ешьте лимоны. Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой", — отмечается в сообщении.
Супрун подчеркнула, что необходимо отказаться от курения. "Сигареты являются одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Чем меньше крови поступает к почкам — тем хуже они работают", — объяснила и.о. министа.
"Занимайтесь спортом. Физические нагрузки нормализуют давление и улучшают микроциркуляцию крови в почках, а также уменьшают риск хронических болезней", — говорится в материале.
Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения врачей, сообщила, что при боли в горле нет причин отказываться от мороженого, оно действует как анестетик. И.о. министра здравоохранения писала, что важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, его стоит есть немного и очень медленно, не глотая большие куски, а потом нужно прополоскать горло обычной водой.