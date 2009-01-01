Перестрелка в Княжичах. В Нацполиции рассказали, скольких копов накажут

Служебное расследование завершено, отметил Акуленко.
Об этом на брифинге рассказал замглавы Нацполиции Александр Акуленко, пишет РБК-Украина.
По его словам, служебное расследование уже завершено.
"По меньшей мере к 20 полицейским будет применено дисциплинарное наказание", — отметил Акуленко.
Напомним, перестрелка в Княжичах между правоохранителями произошла в ночь на 4 декабря 2016 года, погибли пять сотрудников полиции. Позже генпрокурор Юрий Луценко назвал, чей приказ привел к гибели полицейских.