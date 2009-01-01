Перестрелка в Княжичах. В Нацполиции рассказали, скольких копов накажут

Служебное расследование завершено, отметил Акуленко.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

По итогам служебного расследования, к дисциплинарной ответственности привлекут не менее 20 полицейских.

Об этом на брифинге рассказал замглавы Нацполиции Александр Акуленко, пишет РБК-Украина.

По его словам, служебное расследование уже завершено.

"По меньшей мере к 20 полицейским будет применено дисциплинарное наказание", — отметил Акуленко.

Напомним, перестрелка в Княжичах между правоохранителями произошла в ночь на 4 декабря 2016 года, погибли пять сотрудников полиции. Позже генпрокурор Юрий Луценко назвал, чей приказ привел к гибели полицейских.