Украина отказалась участвовать в детском Евровидении из-за нехватки средств

В ноябре 2018 года конкурс пройдет столице Беларуси Минске.

Детское Евровидение

Представитель Украины не сможет поучаствовать в международном песенном конкурсе детское Евровидение -2018 из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении.

В ТРК отмечают, что закон предусматривает на нужды НОТУ 1,54 млрд грн, однако госбюджетом-2018 выделено только 776 млн грн. При этом ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн.

Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 года конкурс пройдет столице Беларуси Минске. В 2012 году победу на детском Евровидении одержала 10-летняя украинка Настя Петрик.

Накануне сообщалось, что певец из Португалии Сальвадор Собрал, который одержал победу на Евровидении-2017 в Киеве, выпустил новый клип на песню "Cerca del Mar" ("У моря").

Впервые после сложной операции по пересадке донорского сердца артист выпустил новый клип, ролик появился на официальном канале музыканта в YouTube.

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