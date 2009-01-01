Украинские военные осваивают американские РЛС, опубликовано видео

Следующим этапом работы иностранных специалистов станет подготовка инструкторов из числа украинских военных.

РЛС AN/TPQ-36 warfiles.ru

Бойцы ВСУ на протяжении месяца учились управлять радиолокационными системами производства США.

Об этом идет речь в материале "Військового телебачення України" на " target="_blank">YouTube.

Сообщается, что американские специалисты обучали работе с подвижной РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Следующим этапом работы иностранных специалистов станет подготовка инструкторов из числа украинских военных для дальнейшей подготовки экипажей подобных РЛС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут РЛС нового поколения.

Видео: Військове телебачення України.