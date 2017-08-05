По мировым стандартам. В Украине создадут РЛС нового поколения

В Украине будет создана радиолокационная станция нового поколения по мировым стандартам.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Отмечается, что опытный образец радиолокационной станции нового поколения 80К6Т, которая работает на твердотельных модулях, создает КП "Научно-производственный комплекс "Искра".

"80К6Т соответствует всем мировым стандартам. В частности, станция оборудована транзисторным передатчиком и имеет возможность транспортировки американским военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Именно эти требования указанные практически во всех международных тендерах на закупку РЛС, поэтому при конструировании РЛС 80К6Т они были определяющими", — говорится в сообщении.

Как предполагается, станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение трех координат, "привязку" сигналов государственного опознавания и сопровождение обнаруженных целей на малых, средних и больших высотах. Она также выдает информацию об обнаруженных целях на командные пункты и соединенные системы.

"Когда мы разрабатывали РЛС 80К6Т, учли все недостатки предыдущих моделей и опыт лучших мировых образцов. Новейшая станция имеет высокие эксплуатационные и тактико-технические характеристики. Она максимально адаптирована к использованию в полевых условиях. В частности, ее можно оперативно наладить и отремонтировать непосредственно в поле", — рассказали разработчики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработали РЛС, способную перехватывать самолеты-"невидимки".

Фото: iskra.zp.ua.