Укрощение "Оплота", опубликовано видео возможностей украинского танка

Харьковские танкостроители готовятся к новому танковому тендеру в Пакистане.

Харьковский "Завод им. Малишева" продолжает выполнение контракта на поставку новых танков "Оплот" в Таиланд.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook показал видео, на котором демонстрируются возможности украинского танка "Оплот".

Кроме того, пишет он, "харьковские танкостроители совместно с "Укрспецэкспортом" готовятся к новому танковому тендеру в Пакистане, где украинский танк будет соревноваться с китайским конкурентом".

"На этом видео — и заводской цех с очередной порцией "Оплотов" для тайской армии, и тот "пакистанский" "Оплот", который готовят к танковой битве за новый заказ", — говорится в его сообщении.

Напомним, в Индонезии батальон морпехов начал эксплуатацию пяти украинских БТР-4М, которые были поставлены нашими оружейниками в январе 2017 года.

Видео: youtube.com



