Теперь в живых остались только две самки.

Фото: Twitter заповедника

В кенийском заповеднике умер последний в мире белый носорог-самец по кличке Судан.

Животному было 45 лет, и у него были большие проблемы со здоровьем. В конце концов, было принято решение усыпить Судана.

Теперь вид северных белых носорогов можно считать вымершим, ведь в мире остались лишь две самки.

Единственная надежда на сохранение этого подвида сейчас – это искусственное оплодотворение. Яйцеклетки двух самок хотят оплодотворить спермой умершего северного белого носорога, а вынашивать потомство будут самки другого подвида – южные белые носороги. Другими словами, самки одного подвида станут суррогатными матерями для другого подвида носорогов.

"То, что происходит с северным белым носорогом, является симптоматическим. Это то, что случается с тысячами видов по всему миру. Если мы не сможем вернуть северных белых носорогов, мы окажемся в реальной беде", – заявил CEO заповедника Ричард Вигн.

Напомним, в 2016 году в Киевском зоопарке умер самый старый белый носорог в Европе. В зоопарке сообщили, что животное умерло от старости.