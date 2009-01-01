В Горловке продолжается зачистка людей "Беса" за отжим машин и хищение военного имущества

Охранка ДНР заинтересовалась 35 эпизодами преступной деятельности боевиков.

Игорь Безлер glavcom.ua

Донецкой области продолжается зачистка орков, бывших сторонников главаря боевиков Игоря Безлера.

Об этом украинские патриоты сообщают в своем паблике "Нова Горлівка" в Facebook.

По их данным, в числе арестованных оказались главный механик из роты материального обеспечения на авторемонтном заводе Саня "Кошка" и Вова "КамАЗ", готовится арест "Дипломата" (Андрея Чуйко из Краснодара).

"Наши каналы в МГБ говорят о 35 эпизодах: отжим машин, разворовывание имущества воинской части 08803 (речь идет о 3-й отдельно мотострелковой бригаде ДНР. — Ред.). на подходе ещё задержания", — не скрывают своего удовольствия патриты Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что охранка ДНР и полицаи зачищают Горловку от сторонников Безлера.