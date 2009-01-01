В Харькове прошло главное digital-событие осени – Ukrainian Digital Conference 2017

Мероприятие посетило более 600 человек.
Новые алгоритмы поиска, введение фильтров, изменения в поведенческих факторах пользователей – все это требует кардинально других решений в вопросах продвижения. Кроме того, появляются разнообразные инструменты, способные упростить и оптимизировать работу специалиста, освободив время для решения более важных задач. Именно эти темы обсуждали спикеры и гости Ukrainian Digital Conference. В основном доклады были посвящены:
· секретам продвижения крупных проектов (как контентных, так и коммерческих);
· особенностям контекстной рекламы и ее настройкам;
· изменениям в современном SEO;
· возрастающей роли голосового поиска и оптимизации сайтов под него;
· тонкостям работы с контентом, важности выстраивания определенной стратегии;
· обработке аналитических данных;
· продвижению в социальных медиа в соответствии с последними тенденциями и пр.
Доклады спикеров были подкреплены примерами из их личного опыта, что повысило практическую ценность выступления. Гости имели возможность задать вопросы и даже немного подискутировать на интересующую тему, тем самым систематизируя собственные знания и познавая новое.
За весь период проведения конференции было предусмотрено 2 кофе-брейка длительностью по полчаса. В завершение мероприятия все присутствующие отправились в Radmir Main Place, где состоялась дружеская вечеринка в неформальной обстановке.