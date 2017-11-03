В Харькове прошло главное digital-событие осени – Ukrainian Digital Conference 2017

В Харькове 19 октября в пятизвездочной гостиннице Premier Palace Hotel Kharkiv прошла вторая конференция по интернет-маркетингу Ukrainian Digital Conference. Мероприятие собрало под одной крышей более 600 человек, имеющих отношение к продвижению в сети. Среди них – специалисты, работающие в соответствующих сферах, владельцы бизнеса, руководители известных компаний из Украины, России, Белоруссии. Организатором события выступило агентство интернет-маркетинга Webline Promotion.

Новые алгоритмы поиска, введение фильтров, изменения в поведенческих факторах пользователей – все это требует кардинально других решений в вопросах продвижения. Кроме того, появляются разнообразные инструменты, способные упростить и оптимизировать работу специалиста, освободив время для решения более важных задач. Именно эти темы обсуждали спикеры и гости Ukrainian Digital Conference. В основном доклады были посвящены:

· секретам продвижения крупных проектов (как контентных, так и коммерческих);

· особенностям контекстной рекламы и ее настройкам;

· изменениям в современном SEO;

· возрастающей роли голосового поиска и оптимизации сайтов под него;

· тонкостям работы с контентом, важности выстраивания определенной стратегии;

· обработке аналитических данных;

· продвижению в социальных медиа в соответствии с последними тенденциями и пр.

Доклады спикеров были подкреплены примерами из их личного опыта, что повысило практическую ценность выступления. Гости имели возможность задать вопросы и даже немного подискутировать на интересующую тему, тем самым систематизируя собственные знания и познавая новое.

За весь период проведения конференции было предусмотрено 2 кофе-брейка длительностью по полчаса. В завершение мероприятия все присутствующие отправились в Radmir Main Place, где состоялась дружеская вечеринка в неформальной обстановке.



