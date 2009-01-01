В Харькове суд отправил за решетку сепаратистов, взорвавших банк, комиссариат и центр волонтеров

Террористы выезжали на территорию РФ, где под руководством сотрудников российских спецслужб проходили обучение по огневой и практической подготовке.

В Харькове суд отправил за решетку сепаратистов Обозреватель

В Харькове суд признал виновными двух местных жителей, которые подорвали здания банка, военного комиссариата и волонтерской организации.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что 40-летнего злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы, 41-летнего террориста — до 3 лет 11 месяцев лишения свободы. К обоим применена конфискация имущества.

"Установлено, что в 2014 году группа людей создала организацию, которая пропагандировала пророссийские идеи по дестабилизации обстановки в государстве и отделение территории Харькова и области от Украины. В дальнейшем члены этой террористической группы, в которую вошли осужденные, несколько раз выезжали на территорию Российской Федерации, где под руководством сотрудников российских спецслужб проходили обучение по огневой и практической подготовке на военных полигонах", — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что осужденные контрабандой перевезли на территорию Украины из РФ оружие и боеприпасы, которые в последующем использовались членами группы во время совершения серии террористических актов на территории Харькова. Сами преступления совершались в 2014 — начале 2015 года.

"40-летнего харьковчанина суд признал виновным по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, контрабанда, участие в террористической группе или организации, покушение на террористический акт, незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. 41-летнего злоумышленника осудили по ч.2 ст.110, ч.2 ст.201, ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст. 263 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, контрабанда, участие в террористической группе или организации, террористический акт, незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в Константиновке боевику-россиянину "Якуту" суд дал восемь лет тюрьмы.