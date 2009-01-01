В ряде областей Украины бушевала непогода, обесточены более 100 населенных пунктов

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

Свеча, иллюстрация

В ночь на четверг, 21 сентября, в Украине из-за(дождь, гроза, порывы ветра) в восьми областях обесточены 130 населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что населенные пункты остались без электричества и вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач.

В Хмельницкой области обесточены 45 н.п., в Черниговской — 33, в Тернопольской — 18, в Киевской — девять, во Львовской и Сумской — также девять, в Черновицкой — четыре, а в Волынской — три. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.