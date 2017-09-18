В Черновцах была буря: повалены деревья, сорваны билборды, повреждены авто

В воскресенье вечером, 17 сентября, в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время агентство уточнило, что в областном центре сильный ветер начался примерно в 20:00 и продолжался около получаса.

"Внезапная буря повалила десятки деревьев по всей территории Черновцов и повредила припаркованные вдоль Главной улицы автомобили", — говорится в статье.

Кроме того, обочины ул. Галицкий шлях при выезде из города были завалены сломанными деревьями, а на ул. Комарова ветер повредил билборд.

Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.

Фото: facebook.com/Йосипів Олег