В США осудили хакера из Украины: 3 млн долларов штрафа и тюрьма

Ермолович еще в мае 2016-го признал себя виновным по обвинению в похищении личных данных при отягчающих обстоятельствах.

из Украины приговорили к тюремному заключению и штрафу за участие в схеме торговли похищенными неопубликованными пресс-релизами с финансовыми данными, на которых он заработал около 30 млн долларов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

29-летний киевлянин Вадим Ермолович был приговорен к 30 месяцам лишения свободы и к уплате более 3 млн возмещения.

Ермолович был одним из нескольких участников схемы, которых арестовали в августе 2015 году в Украине и в США за кражу более 150 тыс. пресс-релизов с финансовой и корпоративной информацией. Около 800 этих пресс-релизов они затем продали торговцам акциями еще до официального обнародования этой информации широкой публике.

По данным обвинения, трейдеры платили хакерам за получение доступа к серверам, где хранилась информация, в частности в виде процента от средств, которые они нелегально зарабатывали благодаря похищенной информации, — всего более 100 млн долларов.

Ермолович еще в мае 2016-го признал себя виновным по обвинению в похищении личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре с целью осуществить взлом компьютерных сетей. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в США полицейские застрелили украинца.