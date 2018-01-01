В Украине закроют единственную школу кобзарей

Учебное заведение по госзаказу не приняло на первый курс ни одного ученика.

Фото: Аюбхан Исаков / photographers.ua

Украине из-за недобора госзаказа закрыли единственную в стране школу, где профессионально обучали кобзарскому искусству.

Об этом "Укринформу" сообщила директор колледжа Светлана Колосовская.

"У нас проблема с тем, что мы не набрали в этом году госзаказа, ни одного ученика не принято на первый курс. Заявления на вступление подали только два человека. Всего на данное время в колледже учится 21 студент (на всех курсах. - Прим.). При такой ситуации выходит, что стоимость учебы в пересчете на одного студента становится очень высокой. Поэтому встает вопрос о переводе студентов в другие учебные заведениям", - сказала директор колледжа.

Закрытие школы прокомментировал режиссер Александр Игнатуша в Facebook.

"Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка (Киевская область. - Прим.). Официальное название - Стретовский педагогический колледж кобзарского искусства. Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт вопиющий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола", - написал Игнатуша.

Стретовский педагогический колледж кобзарского искусства - единственное в Украине музыкально-педагогическое заведение ІІ уровня аккредитации, осуществляющий подготовку специалистов по образовательно-профессиональным программам младшего специалиста по специализации "Народные инструменты".

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