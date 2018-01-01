Вечно молодой. Ученые нашли способ замедлить старение

Исследователи нашли новый способ борьбы с возрастом.

Ученые из Португалии нашли новый способ борьбы со старением Фото: estet-portal.com

Исследователи из Португалии нашли еще один способ борьбы со старением. Ученые уверены, что предотвращение возникновения аномального числа хромосом в клетках сможет замедлить старение человеческого организма.

Чтобы это сделать, ученые хотят регулировать уровень белка Forkhead box M1, который в свою очередь регулирует деление хромосом в клетках, передает Naked Science.

С возрастом в организме растет число клеток, которые имеют изменения в количестве хромосом.

Эксперименты над лабораторными мышами показали, что при повреждении механизма, который отвечает за митоз, животные будут подвержены преждевременному старению.

Также ученые проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов, которые были выделены у европейцев мужского пола самых разных возрастов. По результатам исследований, подавление фактора Forkhead box M1, который отвечает за ответственен за регулирование активности генов, контролирующих деление клеток, влияет на старение организма.

Ученые полагают, что полученные ими выводы помогут выработать терапевтические методы, которые смогут замедлить старение человеческого организма.

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