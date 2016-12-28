Военный эксперт объяснил, зачем на Донбассе российские оккупанты гонят боевиков в окопы

Боевики 1-го "корпуса" российских оккупационных войск написали коллективную жалобу на имя комкора, пишет Карин.
Об этом рассказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин в материале на "Апострофе".
"Был даже прецедент, когда боевики 1-го "корпуса" российских оккупационных войск написали коллективную жалобу на имя комкора о том, что командиры из числа кадровых российских офицеров, их избивают, отбирают зарплаты, гоняют на хозработы, заставляют разгружать продукцию на складах коммерсантов, а потом охранять ее и тому подобное. Поэтому боевиков нельзя держать в казармах, а следует гнать в окопы и травить байки о скором наступлении, чтобы они не разбежались", — подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе уничтожены десятки российских военных, "гумконвой" вывез тела.