Военный эксперт объяснил, зачем на Донбассе российские оккупанты гонят боевиков в окопы

Боевики 1-го "корпуса" российских оккупационных войск написали коллективную жалобу на имя комкора, пишет Карин.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

Боевики на Донбассе деморализованы, а только за последние два месяца из дезертиров (из рядов бандформирований, — ред.) и тех, кто просто разорвал контракт, можно укомплектовать несколько рот.

Об этом рассказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин в материале на "Апострофе".

"Был даже прецедент, когда боевики 1-го "корпуса" российских оккупационных войск написали коллективную жалобу на имя комкора о том, что командиры из числа кадровых российских офицеров, их избивают, отбирают зарплаты, гоняют на хозработы, заставляют разгружать продукцию на складах коммерсантов, а потом охранять ее и тому подобное. Поэтому боевиков нельзя держать в казармах, а следует гнать в окопы и травить байки о скором наступлении, чтобы они не разбежались", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе уничтожены десятки российских военных, "гумконвой" вывез тела.