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"Вомбат-батяня". В Австралии забавный зверек перепутал нору со стиральной машинкой

Сегодня, 17:07

Наверное, еще никогда мордочка вомбата Хейзеля не выглядела такой ошеломленной.

Вомбат
Тот самый вомбат Скриншот из видео
В Австралии вомбат Хейзель перепутал собственную нору со стиральной машинкой и запрыгнул внутрь.

Весь инцидента сняли на видео и опубликовали на YouTube работники заповедника Sleepy Burrows, предназначенного для этих зверей.

В ролике видно, как Хейзель сперва пытается притоптать грязные вещи, но затем своим весом проворачивает барабан, оказывается под грудой белья и явно пугается.

В конечном итоге работница заповедника помогла вомбату вылезти из стиральной машины, после чего он быстро убежал..

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России суд наказал мужчину, "постиравшего" свою кошку.

 

 

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Теги:  
Австралия, вомбат, Хейзель, стиральная машинка
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