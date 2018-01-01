"Вомбат-батяня". В Австралии забавный зверек перепутал нору со стиральной машинкой

Наверное, еще никогда мордочка вомбата Хейзеля не выглядела такой ошеломленной.

Тот самый вомбат Скриншот из видео

В Австралии вомбат Хейзель перепутал собственную нору со стиральной машинкой и запрыгнул внутрь.

Весь инцидента сняли на видео и опубликовали на YouTube работники заповедника Sleepy Burrows, предназначенного для этих зверей.

В ролике видно, как Хейзель сперва пытается притоптать грязные вещи, но затем своим весом проворачивает барабан, оказывается под грудой белья и явно пугается.

В конечном итоге работница заповедника помогла вомбату вылезти из стиральной машины, после чего он быстро убежал..

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России суд наказал мужчину, "постиравшего" свою кошку.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram