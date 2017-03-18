Янтарные войны. На Ровенщине копатели перекрыли трассу, опубликованы фото и видео

Командующий ВМС ВСУ назначил служебное расследование.

Сегодня, 18 марта, на Ровенщине в селе Федоровка Сарненского района более сотни недовольных копателей янтаря в балаклавах перекрыли автодорогу "Киев-Ковель".

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, активисты непрерывно ходят по пешеходному переходу.

Протестующие выдвигают ряд требований относительно беспрепятственной добычи янтаря и освобождения задержанного 43-летнего жителя пгт. Клесов, который причастен к массовым беспорядкам на Сарненщине во время которых стреляли в полицейского.

Движение транспортных средств сейчас заблокировано, решается вопрос о восстановлении коммуникации.

Полиция не планирует силовой разгон акции по блокированию трассы, ведутся переговоры, отмечает "112 Украина".

В полиции напомнили, что 16 марта неподалеку от Клесова силы Нацполиции во время отработки района обнаружили две мотопомпы. Однако доставить их в отдел полиции помешали около 25 агрессивно настроенных мужчин. Участники конфликта стали бросать камни в сторону полицейских и угрожали поджечь служебный автомобиль.

На неоднократные требования правоохранителей покинуть место происшествия и не препятствовать исполнению служебных обязанностей неизвестные не реагировали, а, наоборот, начали стрелять по полицейским. Одна из резиновых пуль попала в бронежилет одного из сотрудников полиции.

После задержания самого активного из участников конфликта, который подстрекал и призывал к противоправным действиям, остальные убежали. Задержанным оказался 43-летний житель пгт Клесов.

Фото; видео: Телеканал РТБ; 112 Украина