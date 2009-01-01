Журналист объяснил, почему в Украине "русский" воспринимается как синоним путинской войны

Русские так увлеклись мантрами "победителей фашизма", что даже и не заметили, как имперский фашизм прокрался в их сердца, пишет Сотник.

В Украине «русский» воспринимается как синоним путинской войны mir24.net

Сегодня "русский" в Украине воспринимается как синоним путинской войны

Об этом российский журналист Саша Сотник написал в своем Facebook.

"И это — справедливое восприятие народа, который стоит на защите своей страны. У Гитлера были Судеты, у Путина — Крым и Донбасс. Гитлер тоже "восстанавливал историческую справедливость". Это "восстановление" для немцев закончилось национальным позором и катастрофой", — пишет он.

"Русские так увлеклись мантрами "победителей фашизма", что даже и не заметили, как имперский фашизм прокрался в их сердца, покорив их души. Флирт с дьяволом всегда заканчивается адом, но увлеченные смертным флиртом не желают думать о неизбежной расплате за сомнительные удовольствия. А зря...", — добавил Сотник.

Напомним, ранее экс-советник Путина рассказал, сколько Россия потратила на войну против Украины.