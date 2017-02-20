Экс-советник Путина рассказал, сколько Россия потратила на войну против Украины

Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что его страна за 3,5 года потратила на войну против Украины порядка 150 млрд долларов.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время аналитик подчеркнул, что агрессия в отношении нашей страны "чрезвычайно непопулярна в России, кто бы что ни говорил".

"… война на Донбассе — это часть войны против Украины, в том числе и на крымском направлении. А война против Украины — это часть более общей войны против окружающего мира", — отметил собеседник.

По его словам, "если говорить не только об украинском театре военных действий, а о всей этой войне, какую кремлевские пропагандисты часто называют Четвертой мировой, то нужно считать, сколько затрачено на ведение всей этой войны с того момента, когда она началась".

"Если за точку отсчета брать начало "гибридной войны" против Украины 27 июля 2013 года, когда были объявлены антиукраинские санкции, то за 3,5 года войны на нее потрачено порядка 150 млрд долларов", — добавил бывший советник российского лидера.

Ранее Андрей Илларионов говорил, что Владимир Путин после аннексии Крыма не решился на прямую интервенцию в Украину, поскольку фейковая "русская весна" не нашла поддержки у жителей Донбасса и южных регионов страны.