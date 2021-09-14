Энергоэффективность на бумаге: почему в Украине миллиарды долларов продолжают вылетать в трубу

Потери энергии в Украине из-за низкой энергоэффективности составляют 100 миллионов гривен в день / УНИАН

В связи со скорым запуском второй ветки "Северного потока", неудовлетворительными темпами добычи отечественного газа и стремительным сокращением запасов угля на складах теплоэлектростанций, Украина оказалась перед значительными рисками. Критическую зависимость от импорта энергоносителей можно было бы компенсировать комплексными мерами по энергоэффективности и сбережению ресурса – особенно это касается промышленности и жилищно-коммунального сектора. Но достаточны ли усилия государства в этом сверхважном сегменте?

Тупик энергетического расточительства

Украина является едва ли не самой энергозависимой страной Европы, потребляя в общем энергетическом балансе около 60% импортных ресурсов. Причиной этого являются не только системные провалы власти в газодобыче, но и в значительной степени неэффективное использование имеющейся ресурсной базы.

Согласно информации ЕБРР, объем энергии, который используется в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднее мировое значение вдвое, а среднестатистическое значение для ЕС — в 3,8 раза. Итак, имеем крайне неэффективную в контексте энергозатрат экономику образца еще прошлого века. Так, энергоемкость ВВП в Украине в 2019 году была в 2,5 раза выше, чем в Польше, и в 3,3 раза выше, чем в Германии.

По данным Министерства экономического развития и торговли, потери энергии из-за низкой энергоэффективности составляют 100 миллионов гривен в день, или почти 1,5 млрд долларов в год! Эта сумма равна так ожидаемому отечественными властями очередному траншу от МВФ.

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Едва ли не самым большим энергетическим "расточителем" в Украине является промышленный сектор, на который приходится около 45% от общего потребления первичной энергии. Причиной гигантских затрат "в никуда" является огромная изношенность основных производственных фондов в сочетании с недостаточным внедрением современных технологий (большинство украинских предприятий работает еще на советской производственной базе). Например, украинская металлургическая промышленность является одной из самых энергоемких в мире (в смысле затраченной энергии на 1 т выплавленной стали), потребляя, как минимум, вдвое больше энергии, чем сталелитейная промышленность в развитых странах!

На втором месте по неэффективному потреблению энергоресурсов - жилищно-коммунальный сектор (прежде всего, многоквартирные дома). На этот сегмент приходится более 30% конечных затрат энергии. Для сравнения: по данным НАК "Нафтогаз", в прошлом году вся промышленность потребила 9,1 млрд кубометров газа. В то же время, на нужды бытовых потребителей был использован почти идентичный объем - аж 8,2 млрд куб. об.

И если в индустриальном секторе потребление энергии со временем уменьшается (предприятия хоть и постепенно, но внедряют энергоэффективные технологии), то в жилищно-коммунальном практически ничего не меняется, он до сих пор остается "черной дырой" в смысле энергопотерь.

С одной стороны, речь идет об огромных истоках в "воздух" энергетического ресурса (тепла, электроэнергии, горячей воды и др) – еще "советские" распределительные сети изношены на 60-80 %, а мощности ТЭС и ТЭЦ - на 80%. По оценке Украинского института будущего, обновление ЖК-инфраструктуры потребует более 40 млрд долл. капиталовложений в следующие 10 лет.

С другой стороны, неадекватные объемы энергии потребляет устаревший и немодернизированный жилой фонд. Согласно официальной статистике, почти три четверти горожан живут в домах, построенных в 1960-80-х годах. Еще 15% имеют жилье, возведенное до 1960-х. При этом, почти в 45% жилья ни разу не проводили капитальный ремонт! Только в Киеве проблемными признали 600 "хрущевок", требующих немедленного восстановления.

Излишне говорить о том, что заброшенные многоквартирные дома не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, но и неадекватно их теряют. В частности, из-за необеспеченности энергоэффективности зданий потери теплового ресурса в среднем составляют 47 %. В частности, 12% тепла теряется из – за изношенности сетей, 5% - из-за устаревшего оборудования котельных. По данным же Минрегионстроя, для обогрева 1 кв. м жилья в Украине расходуется в 2-2,5 раза больше газа, чем в европейских странах.

Мощный синергетический эффект

Приведу лишь несколько цифр, которые демонстрируют огромный потенциал энергоэффективности как системы рационального использования энергетических ресурсов - с помощью применения современных строительных и других технологий.

В целом, по данным Европейско-украинского энергетического агентства, потенциал уменьшения энергопотребления в Украине составляет аж 75%. В частности, по оценкам специалистов НАК "Нафтогаз", за счет внедрения энергоэффективных технологий только население и теплокоммунэнерго могли бы снизить потребление газа почти вдвое. То есть, вместо 13-15 млрд куб./м жилищно-коммунальный сектор мог бы потреблять лишь 6-8 млрд куб./ м. Собственно, благодаря комплексным проектам по энергоэффективности Украина смогла бы полностью отказаться от дорогого импортного газа, ведь тогда бы для всей экономики хватало дешевого ресурса отечественной добычи.

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Согласно аналитике Международного энергетического агентства, комплексная термомодернизация устаревшего жилого фонда (а таким он в основном есть в Украине) обеспечит экономию энергоресурсов почти на 30-40 %. Эксперты этой организации рассчитали, что каждый доллар, инвестированный в энергоэффективность, сделает возможным 4 доллара экономии. Причем, горизонт окупаемости этих проектов в среднем составляет 4 года.

Если прибегнуть к детализации, то даже проведение относительно малозатратных мероприятий по энергоэффективности позволяет существенно уменьшить использование тепловой энергии домохозяйством. Так, модернизация индивидуального теплового пункта (в частности, установка современных насосов и клапанов терморегуляции) делает возможным экономический эффект на уровне 5-15% (на этот процент уменьшается платежка за тепло). А благодаря установке регуляторов на радиаторы и автоматических балансировочных клапанов на стояки системы отопления, достигается еще до 25% экономии тепловой энергии!

Кстати, недавно в Фейсбуке я случайно наткнулся на пост одной компании из Северодонецка (Луганская область), которая занимается утеплением домов современными высокотехнологичными материалами. Специалисты приводят конкретные показатели экономии средств, расходуемых на отопление 9-ти этажного дома с пятью секциями. В частности, благодаря утеплению фасадов и стен на 100 кв. м в течение года экономится 118 232 Вт/ч, или 14,5 условного топлива, или 15,8 тонн угля, или почти 11 тонн мазута. Соответственно, показатели на 6 тыс. кв. м: 7 млн Вт/ч условного топлива, или 871 т угля, или 911 т угля, или 659 т мазута. В конце поста автор риторически спрашивает: мол, нужно ли такое государству? Добавлю от себя: судя по всему – не нужно, ведь эта компания, очевидно, безуспешно предлагала муниципалитетами свои услуги. А ведь, для местных чиновников выгоднее утеплять фасады, скажем, за 1 500 грн./кв. м. (Есть такие данные). А это - вдвое дороже, чем реальная рыночная цена!

Энергоэффективность - в основном на бумаге

На первый взгляд, в Украине программы по энергоэффективности уже несколько лет как находятся на повестке дня правительства. Это важное направление вписано как один из приоритетов в энергетической стратегии Украины до 2030 года. Существует около 250 правовых документов, регулирующих эту сферу (хотя критически необходимый законопроект "Об энергетической эффективности" принят за основу лишь в марте с. г.). Работает государственная программа по частичной компенсации домохозяйствам "теплых кредитов". В течение 3 лет действует Фонд энергоэффективности, который финансирует проекты для ОСМД по тепломодернизации многоквартирных домов (программа "Энергодом").

Впрочем, все эти государственные усилия скорее напоминают "латание дыр", заключающееся в бессистемном внедрении ситуативных изменений под лозунгами энергоэффективности. И вот почему.

Государственное финансирование энергоэффективных проектов - "это капля в море". Так, по оценкам Минрегионстроя, для достижения существенных результатов в этой важной сфере необходимо ежегодно инвестировать в профильные проекты около 3 миллиардов долларов. В то же время, по разным оценкам, для "общенациональной" термомодернизации зданий в Украине необходимо от 500 до 700 млрд грн. (от 18,5 до 26 млрд долл.). То есть, если возьмем 10-летний срок, то ежегодно нужно вкладывать в эти проекты как минимум 50 млрд грн. Для сравнения: всего с начала действия программы "теплых кредитов" в октябре 2014 г., сумма государственных возмещений составляет 3,45 млрд грн. В госбюджете прошлого года на стимулирование энергоэффективности было предусмотрено всего лишь 2 млрд грн. Из них - 1,6 млрд на работу Фонда энергоэффективности, 400 млн — на программу "теплые кредиты". Как это не прискорбно, однако государственные инвестиции в программу тепломодернизации и энергосбережения ЖК-сектора – это всего лишь несколько жалких процентов от реальной потребности!

Количество успешно реализованных проектов по энергоэффективности в ЖК-отрасли настолько незначительно, что это отнюдь не пропорционально сногсшибательном объемам потребленных ресурсов в национальном масштабе. К сожалению, энергоэффективность де-факто не воспринимается властью как мощный ресурс, отсюда – близкое к нулю ее влияние на качественные показатели экономического развития. Так, правительство отчитывается, что программой "теплых кредитов" с 2014 года воспользовалось 850 тысяч семей. Однако, если взять общую сумму возмещенных госбюджетом средств, то в среднем на одно домохозяйство досталось аж 3 800 грн. государственной поддержки. В то же время, согласно открытым данным, за 5 лет программой "теплых кредитов" воспользовалось более 6 100 многоквартирных домов. А за три года функционирования программы "Энергодом" госагентством получено 700 заявок от ОСМД на общую сумму 5,7 млрд грн. Из них поддержано и реализуется объединениями 450 энергосберегающих проектов. При этом Фонд энергоэффективности отчитывается о 51 модернизированном доме. Для сравнения: на сегодня в Украине насчитывается около 180 тысяч многоквартирных домов, из которых более 33 тысяч имеют созданные ОСМД. Следовательно, "теплыми кредитами" охвачено всего лишь 3% многоквартирных домов, а программой " Энергодом" - "аж" 1,5% ОСМД.

Действующая система жилищных субсидий демотивирует жителей многоквартирных домов от внедрения мероприятий по термомодернизации. Государство ежегодно выделяет 30-50 млрд грн. на жилищно-коммунальные субсидии. С 14,9 млн домохозяйств целевую помощь получает 3,1 млн семей (то есть, более 20 % от общего количества). Конечно, субсидии социально незащищенным гражданам – оправданы и необходимы. Тем не менее, в развитых странах мира количество получателей помощи составляет 1-2% (максимум 5%) населения. Следовательно, украинская модель госкомпенсации за ЖК-услуги искажена. К сожалению, она заключается в банальном проедании тех миллиардов гривен, которые должны были бы использовать на термомодернизацию домов. Со временем это бы позволило существенно сократить потребление и счета за ЖК-услуги (в частности, за отопление).

И последнее, однако не менее важное. Наиболее успешные западные модели энергосбережения основываются на привлечении частных инвесторов. Речь идет о энергосервисные компании (ЭСКО), которые реализуют проекты по энергосбережению за счет частного капитала, или же собственные, - "под ключ" (от энергоаудита до выдачи энергетического сертификата). При этом возврат инвестиций и получение прибыли за ЭСКО-договорам происходит в течение нескольких лет за счет сэкономленных предприятиями или домохозяйствами средств, в результате внедрения энергоэффективных технологий. К сожалению, в Украине сегмент ЭСКО находится в зачаточном состоянии, в частности, из-за отсутствия стимулирующей государственной политики, правового, институционального и другого обеспечения. Как следствие, в нашей стране сейчас работает всего лишь 30 энергосервисных компаний. В целом, заключено около 400 соглашений по енергомодернизации бюджетных учреждений и всего лишь 80 ЭСКО-договоров в промышленности – на общую сумму около полумиллиона гривен. Не слишком ли мизерное количество в масштабах Украины?

Нужен не "точечный", а комплексный подход

Итак, для того, чтобы энергоэффективность (в частности, ЖК-сектора) не оставалась только на бумаге и в формате властных пиар-реляций, как минимум, необходимо:

а) энергоэффективность должна стать едва ли не "государственной религией" - поэтому, правительству необходимо проанализировать возможности направления дополнительных бюджетных средств на профильные проекты из неприоритетных сегментов. В целом, ежегодное государственное финансирование энергоэффективных программ должно быть на старте не менее 10 млрд грн.;

б) правительству и парламенту нужно кодифицировать законодательство по энергоэффективности, поскольку действующие нормативно-правовые акты не носят целостного характера, нередко вызывая разнонаправленную действие;

в) правительству – разработать долгосрочную стратегию и план действий с четким перечнем мероприятий и определенных источников финансирования – по стандартам Европейского Союза;

г) правительство и парламент должны рассмотреть идею внедрения обязательной сертификации энергоэффективности для всех зданий, сформировав четкие критерии, согласованные с профильными документами ЕС;

г) правительству и парламенту разработать пакет стимулов (законодательных, институциональных, финансовых и т. п) в контексте расширения практики применения ЭСКО-договоров в ЖК-секторе; применение лизинговых операций с енергомодернизации многоэтажек; внедрение форматов государственно-частного партнерства, в частности концессии и тому подобное.

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" специально для Главреда.