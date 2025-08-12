"Некоторые персонажи просто переобулись": Dibrova об артистах-беглецах, украинском шоу-бизнесе и современной музыке

Dibrova уже проделал большой творческий путь.

Dibrova - новое интервью

Украинский известный певец Dibrova верит в силу прямоты высказываний, а также в музыку, как инструмент действия, а не только развлечения.

Он не из тех, кто подбирает слова, чтобы быть удобным, но точно из тех, кто играет на нервах тех, кто привык прятать правду за пиаром.

В интервью Главреду артист рассказал об ответственности музыканта во время войны, глубине своих песен, а также о таланте сына.

Твои песни стали наиболее известными после выхода композиции "Я видел сталь". Расскажи о том этапе: как появилась эта песня и когда ты понял, что она откликается слушателям?

К моменту создания "Я бачив сталь" я только завел TikTok. Буквально за несколько недель до релиза я выкладывал другие песни. Но когда вышла "Я бачив сталь" мой TikTok внезапно начал стремительно расти. Очень много военных начали снимать под эту песню видео и я понял, что она их глубоко зацепила.

Есть ли в твоей жизни личные истории, связанные с военными, которые изменили твое видение музыки или мира в целом? Возможно, именно это повлияло на появление песни "Я видел сталь"?

Да, именно эти люди и события сильно повлияли на меня. Люди, которые с первых дней войны пошли защищать страну, вдохновили меня на написание этой песни. Мой друг музыкант присоединился в ряды ВСУ, а одноклассник, к сожалению, погиб. Они многое мне рассказывали, делились своим опытом и я пытался передать их истории в песне так, как они это переживали. Видимо, именно поэтому эта песня стала настолько близкой для военных - потому что это их правда. Ребята, которые видели, как падает небо, знают, что такое сталь. Как я уже говорил, друг, одноклассник, их опыт изменил мое видение музыки, и вообще - моего мира, нашей страны, наших людей.

Ты часто общаешься с нашими защитниками и бываешь у них в гостях. Какой разговор с военным больше всего запомнился?

В целом все военные, с которыми я общался, с первых дней были настроены положительно. Они говорили, что мы несокрушимы, что преодолеем все ужасы, отстоим свое государство и построим его заново. Но в целом - это смелые, героические люди, которые стоят на страже своих семей и страны, которые верят в победу. И главное - борются за нее.

Dibrova

Что для тебя музыка сейчас?

Музыка - это моя жизнь еще с детства. Именно через музыку я всегда мог передать свои чувства: насколько сильно люблю, насколько мне больно или радостно. Сегодня музыка - это мое средство достучаться до людей. Это способ передать свои самые искренние эмоции нашему обществу. Кому-то она лечит душу, кому-то помогает порадоваться, а кому-то даже поплакать.

Расскажи, как так сложилось, что ты решил стать музыкантом?

У меня, честно говоря, не было других вариантов. Вся моя семья - от прадедов до настоящего - музыканты. Даже мой младший сын занимается музыкой. Когда я приходил домой из школы, в доме всегда звучала музыка. Играла старшая сестра, играл мой отец. По вечерам, когда папа возвращался с работы, он садился за гитару, фортепиано или аккордеон.

В своей жизни я играл на многих инструментах. Это и гитара, и фортепиано, раньше играл на трубе. Играю на всех ударных инструментах - это вообще моя специальность, потому что я учился именно на ударных инструментах.

Твой младший сын тоже увлекся музыкой. Чему ты его учишь? Обсуждаете вместе создание песен? Объясняешь ему, как работает шоу-бизнес?

Да, мой младший сын занимается музыкой. Наверное, потому, что я с детства этим жил. Мой папа увидел во мне талант и дал мне все возможности на тот момент.

Сегодня я живу в сердце Украины - в Киеве, столице. А столица - это город возможностей. Здесь много моих друзей - крутых музыкантов, которые могут научить ребенка на высоком уровне с самого начала. И я вижу, что мой сын очень талантливый. Возможно, даже талантливее меня. И это меня очень радует. Я делаю все возможное, чтобы он стал классным музыкантом.

О шоу-бизнесе я ему пока не рассказываю - еще рано. Но очень мечтаю, что когда он вырастет, у нас будет настоящий шоу-бизнес, не та путаница, которая есть сейчас. Потому что сегодня это не совсем об искусстве, а скорее о людях - и добрых, и жестоких, и искренних, и меркантильных.

А вот о песнях мы действительно часто говорим. Дети - самые искренние слушатели. Они всегда чувствуют, где правда. Когда мы едем из школы, я включаю демки, спрашиваю: "Какая тебе нравится? Почему? Что запомнилось?" И он реально мне советует. Иногда его реакция на трек - это самый ценный фидбек.

Dibrova

Какую твою песню больше всего любят слушать сыновья? А какую - жена?

Я спрашивал и жену, и сыновей об их любимых песнях. Жена очень любит песни, которые недавно вышли "Кто мы?" и "Время". А вот сыновьям нравятся каждый раз разные, вот в этот раз когда спросил, то их ответ был один: "Хочешь".

Кажется, каждый слышал твою песню "Хочеш", которую ты спел в дуэте с Еленой Тополей. При каких жизненных обстоятельствах появилась эта песня?

Песня "Хочеш" родилась на фоне войны, разлуки, распада семей и отношений. Во многих парах что-то сломалось: кто-то не вернулся с фронта, кто-то не смог сохранить любовь несмотря на расстояние и боль. Глядя на это, сердце щемило. Хотелось поддержать людей и подтолкнуть их мыслить в русле, которое заложено в песне: сохранять, строить, беречь отношения.

Я очень рад, что к этой песне присоединилась именно Лена. Когда я предложил ей дуэт, то слышал в своем воображении именно ее голос. И считаю, что это была очень удачная коллаборация - и для меня, и для нее.

Трек до сих пор в трендах. Как думаешь, почему эта песня так сильно откликнулась слушателям?

Потому что в ней - правда. Каждое слово - в самое сердце. Там о боли, о необходимости быть рядом, о желании быть услышанным. Я часто слышу от людей, что они устали от "пластмассовой" музыки - без души, без смысла. А здесь все настоящее. Мне кажется, именно поэтому она и коснулась.

Dibrova

Какой разговор или событие раскрыло ее для тебя, как человека?

Я сразу оценил то, что она не проигнорировала первые мои письма, когда я написал в Telegram. Ну все же, Instagram - это сеть, где можно что-то прозевать, не прочитать, пропустить. А Telegram - это мессенджер, который приходит конкретно сообщением тебе на телефон. И мне было очень приятно, когда я отправил первое сообщение о сотрудничестве, и она в первый же час мне ответила и не оттолкнула меня, хотя не знала, о чем еще идет речь, о каких песнях идет речь, о какой именно коллаборации идет речь.

Продолжаете ли вы вместе выступать?

Да, конечно. Не на всех концертах, конечно, потому что не всегда удобно Елене или мне. Но мы продолжаем выступать на сборных концертах, где участвуют разные артисты. И если мы там пересекаемся я своими песнями и Лена своими, то обязательно поем вместе.

Сегодня, к счастью, украинский шоу-бизнес поднимается с колен: украинские песни и артисты наконец-то на первом месте. Как считаешь, почему когда-то был период "потаповщины"?

Это для меня болезненная тема. Потому что изменились только маски. Персонажи, которые раньше пели на русском, просто "переобулись" и начали петь на украинском. А сути это не изменило.

У нас на самом деле нет полноценного шоу-бизнеса. Те, кто остались, часто ведут себя как люди, которые надели красивый костюм, но внутри остались теми же. За кулисами они не выплачивают роялти, предлагают невыгодные контракты, ведут нечестную игру.

Украинские артисты - большие молодцы, что работают и находят своего слушателя. Но параллельно с творчеством им приходится еще и бороться с этими "дебоширами во фраках", как я их называю.

Ты когда-то общался с Потапом. То, что он делает сейчас - трудно понять. Что, по твоему мнению, происходит? Всегда ли он был таким?

Я не могу говорить о нем глубоко, потому что лично его не знаю. Он мне не друг и не товарищ. Просто человек, с которым я пересекался на одном из проектов. И, честно говоря, жалею, что тогда выбрал именно его.

Сегодня я вообще не слежу за ним. Отписался от всего, что связано с ним, потому что не понимаю его поведения. Не знаю, это какие-то психологические проблемы, или сознательный выбор. Но склоняюсь ко второму - он просто сознательно делает то, что делает.

Его поступок и поведение странные в том, что он, будучи публичным человеком, за которым наблюдают украинцы, он так себя повел и сбежал из страны, думая только о себе. Сбежал или от страха за жизнь, или страха потери каких-то материальных вещей. Я не знаю. Но, конечно, что его возвращение, если он когда-то вернется в Украину, не знаю, какое количество населения украинцев примет его обратно. И собственный комфорт - это все, что можно сказать о его позиции.

Dibrova

Какое твое мнение: что делать с теми артистами, которые уехали и не возвращаются?

Я, если честно, по жизни очень радикальный. Если кто-то меня предал - я отрезаю. Это может быть даже друг. Мне тяжело прощать. Если взрослый человек принял решение уехать - он сделал это осознанно. И я считаю, что это люди бесхребетные.

Им страшно. Они, как маленькие котята, которые боятся потерять комфорт, деньги, свои богатства. Но мне трудно даже представить, как они собираются возвращаться.

Вот мы видим ситуацию с Винником - он пытается вернуться любыми путями. И обидно, что есть люди, которые его здесь ждут. Это говорит о том, что часть общества еще не до конца сознательная. Не вся, но такая часть есть.

Поэтому для меня такие артисты - несчастные. Мне их жалко. Они, на мой взгляд, неразумные. Пусть общество решает: поддерживать их возвращение, ходить на их концерты или нет.

А еще грустно, что некоторых из них - или даже совсем кринжевых персонажей, о которых я говорил раньше, тех, кто "во фраках" притворяются "честными" - все равно крутят на радио. Потому что деньги управляют процессами. Бизнес съедает правду. И это самое опасное.

В последних клипах у тебя часто появляются известные личности. Недавно в клипе "Кто мы" снялся ветеран с позывным Латыш. Как он отреагировал на твое предложение?

В последнее время в моих клипах участвуют или актеры, или публичные личности. В случае с Латышом - все произошло случайно. Мы встретились на Майдане, я подошел, представился, а он говорит: "Я тебя знаю. Большое спасибо за песню "Я видел сталь".

Перекинулись несколькими словами. Я спросил, как дела, и спросил, не хотел бы он сняться в одном из фрагментов нового видео. Латыш согласился сразу. И самое главное - от него шла искренность.

Это очень важно для меня - чтобы все происходило искренне, без постановок и фальши.

В песне "Хто ми" ты поешь о трансформации во время войны. Какое главное изменение чувствуешь в себе?

Я с детства писал песни, но мне многие говорили: "Это несерьезно, займись чем-то "нормальным". Это были не родные мне люди, а те, кто сами зарабатывали нечестно. Но все равно их слова оставили след.

Долгое время я думал, что музыка - это несерьезно. И вот эта война показала мне: именно через музыку я могу помогать. Я даю концерты, собираю средства, передаю их ребятам на фронт. И это - моя самая большая трансформация.

Не каверы на известных артистов, не перепевки, а мои собственные песни, пусть даже пока малоизвестные, могут помогать.

Сегодня я точно знаю, кто я есть. Я - человек, который создает музыку, которая имеет смысл и приносит пользу. И именно во время войны я это понял.

Dibrova и Елена Тополя

В ранних клипах мы видели актрис Анну Сагайдачную и Ирину Гатун. Поделись необычными фактами о тех съемках.

Да, это действительно две очень крутые личности. И с каждой связана своя особая история.

Съемки с Анной Сагайдачной запомнились мне надолго. Люди не видели этого за кадром, но тогда были лютые морозы. Мы снимали в старом концертном зале, и там было реально очень холодно. И вот Аня - всего на второй неделе после родов - приехала на съемки. Была с ней няня, которая держала малыша на руках и постоянно его грела. Аня же в перерывах между дублями бежала кормить ребенка.

Для меня, как не актера, это было тяжело даже просто видеть - настолько это эмоционально. Но Аня настоящий профи. Она выдержала все. И я понял: быть актером - это совсем не так романтично, как кажется с экрана. Это огромная самоотдача. Я очень благодарен ей за ту преданность и мужество, с которым она приняла участие в клипе.

А вот история с Ирой Гатун - совсем другая, но такая же незабываемая.

Она - настоящая "пушка-ракета", как говорят. Мы познакомились и с первой минуты я почувствовал, будто знаю ее уже двадцать лет. Полная легкость и кайф в общении.

Приехала она на съемочную площадку, хлопнула по столу и говорит: "Так, где мой Мак? Давай доставочку, быстренько!" Я спрашиваю: "Может пиццу?" Она: "Нет-нет, мне надо Макдональдс!"

И это было в восемь утра! Мак только открывался, и мы реально организовали ей доставку. У нас есть очень смешные фото, где мы вместе едим те бургеры и смеемся, как дети.

А потом Ира съела свой бургер, обтерла руки, пошла на площадку - и с первого же дубля сделала сцену. Потом говорит: "Все, друзья, цигиль-цигиль, надо бежать дальше на съемки".

Она просто огонь. Большой профессионал и очень классный человек. Я очень рад, что знаком с такими талантливыми женщинами.

Смотрите клип песни "Я бачив сталь":

Dibrova - украинский музыкант, мультиинструменталист, композитор и саундпродюсер. Участвовал в шоу "Голос Країни", а также стал полуфиналистом конкурса "Хит-конвейер" от музыкального канала М2 со своим дебютным треком "Пекучі". Сегодня Dibrova активно пишет музыку как для себя, так и для других украинских артистов. Он участвует в многочисленных благотворительных концертах и мероприятиях по поддержке раненых защитников и людей, пострадавших от войны. Его музыка и деятельность направлена на поддержку и вдохновение украинского народа в сложные времена.

