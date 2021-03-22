Выстрел в ногу: чем опасны ссоры Украины с Китаем и Германией

Украина движется к внешнеполитическому дефолту, считают эксперты / УНИАН

Моральный долг Германии – положить конец российской оккупации Крыма, поскольку немцы еще не расплатились с Украиной за зверства нацистской оккупации на полуострове. Именно с таким заявлением выступил украинский посол в Германии Андрей Мельник в своей колонке, опубликованной в Berliner Zeitung. Украинский дипломат аргументировал свою позицию тем, что Германия ответственна перед Украиной "за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны". По его словам, эта тирания "оставила кровавое наследство в Крыму", и "эти забытые зверства еще нужно проработать".

Следует отметить, что посол обрушился с претензиями не просто в адрес главной страны Евросоюза, но и в адрес одного из участников переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также одного крупнейших торговых партнеров Украины. По данным Государственной таможенной службы Украины, за 2020 год товарооборот Украины с Китаем составил 15,45 млрд долларов, с Польшей – 7,41 млрд долларов, с Российской Федерацией – 7,28 млрд долларов, с Германией – 7,21 млрд долларов.

При этом Украина не может похвастаться крепкими дружественными отношениями ни с одной из вышеназванных стран. Если причины претензий к РФ очевидны, то в случае других стран нередко сам Киев создает поводы для конфликтов и споров.

Читайте такжеПока Украина тормозит, Польша использует нас в своей политикеВ отношениях с Польшей привычным делом стали конфликты на исторической почве. В отношениях с Китаем наметился кризис из-за истории с предприятием "Мотор Сич", из-за чего китайцы уже подали в суд на Украину, требуя выплаты 3,6 млрд долларов. Теперь прозвучало обвинение с украинской стороны в адрес Германии.

Главред разбирался, как немцы отреагируют на заявление украинского посла, почему у Украины портятся отношения с важными для нее государствами, а также что ждет нашу страну, если она "побьет горшки" с ключевыми партнерами.

Германия не обидится, но осадочек останется

Обстоятельства сегодня таковы, что Украина, не являющаяся сильной, экономически успешной и политически независимой страной, нуждается в помощи и поддержке Германии гораздо больше, чем Германия нуждается в Украине. И высказывания, подобные тем, что сделал Мельник, точно не поспособствуют улучшению двусторонних отношений.

"Нам давно пора уйти от идеологем украиноцентризма и перестать думать, что вся планета и всё в мире вращается вокруг Украины. Нужно более трезво и адекватно оценивать наш экономический потенциал и возможности, а также прагматично подходить к отношениям с другими государствами. С тем же успехом мы можем потребовать от потомков Чингисхана компенсацию за разрушенный Киев", – говорит в комментарии Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев .

По его словам, заявление нашего посла трудно назвать профессиональным или компетентным.

В свою очередь, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что сегодня у Украины нет никаких аргументов, кроме "исторических нарративов, которые давно никого ни в чем не убеждают".

Германия является участником "нормандского формата" и входит в первую четверку главных торговых партнеров Украины / GettyImages

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что, делая подобные заявления, Мельник просто "косплеит" поляков.

"Мы – не первые, кто дразнит немцев по этому поводу. Например, поляки время от времени припоминают немцам Вторую мировую войну, "дергают их за усы" и требуют репараций. Греки постоянно дергают Германию из-за Deutsche Bank, который был одним из наибольших бенефициаров тех кредитов, которые Европа давала Греции, когда та находилось в наиболее критическом состоянии", – говорит он.

Впрочем, политологи сходятся во мнении, что заявление не будет иметь последствий для отношений.

"Немецкое правительство и внешнеполитическое ведомство не реагируют на такие заявления, как этот "стон" Мельника… Немцы поставят себе галочку, что Мельник – идиот, а Украина – это страна, которая назначает идиотов на ответственные направления работы. У Германии относительно Украины есть своя стратегическая линия, и они ее будут придерживаться, несмотря на заявление нашего посла", - добавляет Рудяков.

Читайте такжеВ ожидании "звонка от бога": как Украина рассорилась со всеми партнерами и чем это грозитЮрий Романенко также считает, что для немцев эта ситуация – лишь "буря в стакане воды".

"Немцы – не дураки и продолжат нам втюхивать свою продукцию. Ничего не изменится. Все прекрасно понимают, чем представляет из себя Украина и что она может. Во внешней политике Германии Украина – пустое место, которое периодически что-то пищит, просит о помощи и является донором, из которого можно выкачивать материальные ресурсы, мозги и живую силу. Зачем им реагировать на пустое место? Ведь никакой угрозы для немцев эти заявления не несут", – убежден Романенко.

Он также отметил, что, если немцам будет нужно удерживать необходимый для них режим торговых преференций через зону свободной торговли с ЕС, они будут подкидывать Украине 600 млн евро помощи в год, а она, в свою очередь, будет вывозить свой лес и другое сырье в Европу.

"В Европе будут перерабатывать все это сырье и втюхивать нам обратно с тройной маржей", – добавил эксперт.

В любом случае, после таких слов украинского посла у немцев останется неприятный "осадочек", уверен Андрей Золотарев. А это, по его словам, чревато тем, что Украину в мире начинают воспринимать, как страну, от которой можно ждать чего угодно.

"Таким образом, мы движемся к внешнеполитическому дефолту и сами разрушаем отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми мы должны быть экономически кровно заинтересованы", – подытожил Золотарев.

"Красный пояс" Украины

Однако, если смотреть на ситуацию шире, то Украина действует неосмотрительно не только по отношению к Германии, но и ко многим другим странам, нередко сама создавая поводы для ухудшения взаимоотношений с критически важными для нее государствами.

"Украина часто не учитывает интересы противоположных сторон, поэтому вокруг нее образовался "красный пояс" стран, начиная от Словакии и заканчивая Польшей. Лукашенко намекал, что готов сотрудничать с Украиной, но мы себя повели так, что Беларусь стала нашим неофициальным врагом", – говорит Павел Рудяков.

Это касается не только стран, граничащих с Украиной – аналогичная ситуация сложилась с Ираном, добавляет политолог, отмечая, что в ситуации со сбитым самолетом был миллион дипломатических вариантов избежать конфликта и добиться выплаты компенсации семьям погибших.

Но главной проблемой сегодня для нас выглядят натянутые отношения с Китаем – не имея собственной внешней политики, основанной на национальных интересах, Украина превратилась в проводника американских интересов в Черноморском регионе и Восточной Европе, но, по стечению обстоятельств, это ударило и по отношениям с Пекином, особенно после истории с "Мотор Сичью". Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для УкраиныПоднебесная уже ответила неприятным жестом, отправив делегацию в Крым. А, кроме того, на горизонте маячит и перспектива выплат по судебным искам.

"Мы сможем как-то выстраивать диалог с Китаем только после того, как компенсируем ему 3,6 млрд долларов, а также судебные издержки", – отметил Рудяков.

Андрей Золотарев уверен, что решение Банковой в отношении китайских инвесторов "Мотор Сичи" принималось под внешним давлением.

"На "Мотор Сич" пришли охотники за технологиями в лице китайцев. В мире всего девять стран, владеющих технологиями производства самолетов и авиадвигателей, и Украина благодаря своему "колониальному прошлому" оказалась в их числе. А у Китая ресурсы авиадвигателей оставляют желать лучшего, и он рассчитывал на технологии, которые он мог бы получить на "Мотор Сич". Понятно, что США не нужны конкуренты, тем более, в лице страны, с которой они могут столкнуться и которую Вашингтон считает геополитическим противником. Поэтому Украине дали по рукам", – пояснил Золотарев.

Китай заявил о равноправии в отношениях с США и готовится стать первой экономикой мира / GettyImages

Последствия этой ссоры с китайцами для нашей страны будут весьма ощутимы, учитывая, что Китай – это страна, претендующая на роль первой экономики в мире.

"Китай – это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции и т.д., что очень важно для Украины после потери российского рынка. Разрушение этих отношений отразится и на объеме ВВП, доходах украинского бюджета и на жизни украинцев. Так что такая политика сродни "выстрелу в ногу". К тому же, Украине никто не компенсируют издержки из-за разорванного сотрудничества с Китаем", – отметил Золотарев.

Что ждет Украину, если она рассорится со всеми

Если Украина продолжит вести себя со странами-партнерами так же, как и сегодня, она рискует остаться со своими проблемами один на один.

Сегодня крупные страны и международные организации имеют относительно Украины, как инструмента сдерживания путинской РФ, долгосрочную стратегию. Однако этой помощи недостаточно для того, чтобы остановить эрозию, о которой свидетельствуют негативные тенденции во всех сферах: экономической, социальной, эпидемиологической, в сфере развития демократии.

"Украина богата природными ресурсами, однако если так продлится еще пару лет, мы окажемся в крайне сложной ситуации. Ведь даже те страны, которые должны быть нашими союзниками, мы сами отталкиваем, крутим-мутим что-то свое, дуем щеки и пытаемся равняться на крупные страны. Но сравнивать Украину с Германией или Китаем – смешно! Наш уровень сейчас – Молдова и Литва. Хотя при правильной политике мы могли бы конкурировать с Россией за первое-второе место в регионе бывшего СССР, Причерноморья и Восточной Европы", – отметил Рудяков.

С ним согласен Андрей Золотарев. По его словам, жизнь украинцев всё чаще сводится к перспективам двух "в": выезжать или вымирать.

Золотарев напомнил, что разница между смертностью и рождаемостью у нас составляет минус 400 тысяч, при этом масса украинцев, выезжает за рубеж.

"Что ждет страну, теряющую человеческий капитал, по-моему, и так понятно, тут нечего живописать. Перспектив у такой страны для "экономического чуда" нет. Заводы можно восстановить, производства – модернизировать, технологии – подтянуть, но, если не будет человеческого капитала, если не будет голов и рук, которые дадут деньгам толк, ничего не получится", – резюмировал эксперт.