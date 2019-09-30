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Международный день переводчика 2019: открытки и поздравления на словах

30 сентября 2019, 03:28

Поздравления с Днем переводчика 2019 – открытки и пожелания на словах – подобрал Главред на праздник 30 сентября.

  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети
  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети
  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети
  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети
  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети
  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети
  • День переводчика – открытки и картинки Соцсети

30 сентября – праздник лингвистический. Это Международный день переводчика 2019.

Это день людей, которые делают этот мир чуточки понятнее, помогая представителям разных народов стать ближе друг к другу и найти общий язык в важных переговорах и просто в повседневном общении.

Главред подобрал самые душевные и связеукрепляющие поздравления с Днем переводчика 2019.

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День переводчика: поздравления в прозе, стихах и смс

Профессия переводчика очень важна. Ведь именно вы позволяете людям с разных стран и континентов найти общий язык, прочитать детям сказки разных народов мира. Именно с вашей помощью происходят соглашения между президентами разных стран. Поэтому очень сложно переоценить ваш труд. С профессиональным праздником!

***

Языки все четко знает,

Текст любой переведет,

Переводчик угадает

Фразы точный перевод!

Мы всех вас хотим поздравить,

И успехов пожелать,

Легкой чтоб была работа,

И всегда вам процветать!

***

Поздравляю с Международным днем переводчика. Пожелаю легкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.

***

Профессия ваша востребована и важна,

С помощью переводчика решаются государственные дела,

Всегда эрудирован, талантлив и умен,

Иностранными языками легко и просто владеет тон.

Всех переводчиков сегодня поздравляем,

Желаем счастья, и здоровья от души,

Пускай работа вас всегда вдохновляет,

Пусть сбываются заветные мечты.

***

3 смс - 180 символов:

Переводчики, ребята,

Поздравляем с вашим днем.

Мы сегодня вашу силу

И таланты подчеркнем.

Иностранные слова

Пусть ложатся гладко.

Жизнь пусть будет ваша яркой,

Радужной и сладкой.

***

Помогаешь людям ты друг друга понимать,

Переводишь, и уже смысл разговора видать,

А нам со стороны совсем ничего не понятно,

И только ты в силах всё разъяснить внятно!

***

Как-то раз на саммит

По морским наукам

Командировали

Гражданина Кука.

В Африку не плавали,

Многого не знали,

Куку в переводчики

Никого не дали!

Кук с аборигенами

Встретился, конечно,

Разъяснял подробно,

Говорил неспешно!

Но аборигены

В языках филонили

И, наверно, в речи

Многого не поняли!

Сколько ни старался

Кук изобретательный,

Не был так консенсус

Найден окончательный!

Кук тогда и понял,

Пожалел, бедняга,

Что не оказалось

Полиглота рядом!

Но не церемонились

С ним аборигены,

Проглотили Кука,

Ждут его замены!

Очень показательный

Сей пример наукам!

Часто переводчики

Жизнь спасают "Кукам"!

Так что мы сегодня

От души поздравим

Наших переводчиков,

Их в пример поставим!

Пожелаем искренне

Не познать страданья,

Дома, на работе

Взаимопониманья!

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