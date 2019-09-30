Международный день переводчика 2019: открытки и поздравления на словах

Поздравления с Днем переводчика 2019 – открытки и пожелания на словах – подобрал Главред на праздник 30 сентября.
30 сентября – праздник лингвистический. Это Международный день переводчика 2019.
Это день людей, которые делают этот мир чуточки понятнее, помогая представителям разных народов стать ближе друг к другу и найти общий язык в важных переговорах и просто в повседневном общении.
Главред подобрал самые душевные и связеукрепляющие поздравления с Днем переводчика 2019.
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День переводчика: поздравления в прозе, стихах и смс
Профессия переводчика очень важна. Ведь именно вы позволяете людям с разных стран и континентов найти общий язык, прочитать детям сказки разных народов мира. Именно с вашей помощью происходят соглашения между президентами разных стран. Поэтому очень сложно переоценить ваш труд. С профессиональным праздником!
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Языки все четко знает,
Текст любой переведет,
Переводчик угадает
Фразы точный перевод!
Мы всех вас хотим поздравить,
И успехов пожелать,
Легкой чтоб была работа,
И всегда вам процветать!
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Поздравляю с Международным днем переводчика. Пожелаю легкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.
***
Профессия ваша востребована и важна,
С помощью переводчика решаются государственные дела,
Всегда эрудирован, талантлив и умен,
Иностранными языками легко и просто владеет тон.
Всех переводчиков сегодня поздравляем,
Желаем счастья, и здоровья от души,
Пускай работа вас всегда вдохновляет,
Пусть сбываются заветные мечты.
***
3 смс - 180 символов:
Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.
Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.
***
Помогаешь людям ты друг друга понимать,
Переводишь, и уже смысл разговора видать,
А нам со стороны совсем ничего не понятно,
И только ты в силах всё разъяснить внятно!
***
Как-то раз на саммит
По морским наукам
Командировали
Гражданина Кука.
В Африку не плавали,
Многого не знали,
Куку в переводчики
Никого не дали!
Кук с аборигенами
Встретился, конечно,
Разъяснял подробно,
Говорил неспешно!
Но аборигены
В языках филонили
И, наверно, в речи
Многого не поняли!
Сколько ни старался
Кук изобретательный,
Не был так консенсус
Найден окончательный!
Кук тогда и понял,
Пожалел, бедняга,
Что не оказалось
Полиглота рядом!
Но не церемонились
С ним аборигены,
Проглотили Кука,
Ждут его замены!
Очень показательный
Сей пример наукам!
Часто переводчики
Жизнь спасают "Кукам"!
Так что мы сегодня
От души поздравим
Наших переводчиков,
Их в пример поставим!
Пожелаем искренне
Не познать страданья,
Дома, на работе
Взаимопониманья!