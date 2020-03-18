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День налоговика 2020 – поздравления в прозе, прикольные и картинки

18 марта 2020, 06:06

С Днем налоговика поздравления из года в год звучат 18 марта. И только лучшие пожелания налоговику и таможеннику подобрал Главред на праздник.

День налоговика 2020 – поздравления и открытки налоговику и таможеннику
День налоговика 2020 – поздравления и открытки налоговику и таможеннику

День налоговика 2020 Украина отмечает в марте – 18-го числа. На День налоговика поздравления принимают еще и таможенники. Ведь полное название праздника – День работника налогового и таможенного дела Украины (или День працівника податкової та митної справи України)

В этом году из-за коронавируса поздравить налоговиков вряд ли получится массово и шумно – но никто не в силах посадить на "карантин" поздравление налоговику в прозе своими словами или отправить ему прикольные поздравления с Днем налоговика. И, конечно, никаких вирусов не стоит опасаться, если у нас скачать открытку с Днем налогового работника.

К слову напомним, что День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля, а в России День бухгалтера и День налоговых органов празднуются в один день – 21 ноября. И не надо забыть про Международный день бухгалтера, с которым поздравляют 10 ноября.

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День налоговика – поздравления

День налоговика – поздравления в прозе своими словами:

Поздравляем строгих, но справедливых, суровых, но все понимающих, неприступных, но любимых нами работников налоговых органов с их профессиональным праздником! Пусть наполняются народные закрома легко и дополна, а ваш нелегкий труд приносил не только пользу, но и радость вам и всей Украине!

***

Поздравление налоговику в прозе короткое:

С Днем налоговика! Желаем сохранить в своей памяти только приятные воспоминания о работе и о людях, с которыми вам довелось встречаться.

картинки с днем работников налоговых органов

***

Поздравление коллеге налоговику:

Дорогие мои, милые коллеги, с праздником нас! В День работника налогового и таможенного дела Украины я всем желаю ангельского терпения, твердой уверенности, неиссякаемого энтузиазма, внутреннего спокойствия, непобедимого упорства и постоянного движения только вперед.

***

С Днем налоговика, коллега! Желаю нам с вами быть всегда успешными, счастливыми, богатыми и здоровыми! И пусть нам не приходится выбивать налоги, пусть платятся они всегда вовремя и в точном размере.

***

Красивое поздравление налоговику:

Справедливости ради, отметить хотим,

Что гордимся налоговой службой!

Потому поздравляя, желаем вам сил

И всего, что по жизни так нужно:

Вдохновения, счастья, отличных идей,

Перспективных и ярких событий,

Замечательных самых и радостных дней,

Достижений больших и открытий!

Процветает в достатке пусть ваша семья,

Ждут родные домой с нетерпением,

Разделяют и радость, и горе, друзья,

Будет бодрым всегда настроение!

Пусть по жизни ведет вас задор боевой,

Неприятности путь к вам забудут

И на службе достойной, такой непростой,

Вас ценить и приветствовать будут!

открытки с днем налоговика бесплатно

***

Прикольные поздравления с Днем налоговика:

Чтобы был любой налог

Полностью оплачен в срок,

Чтобы всякие дельцы

Не упрятали концы,

Чтобы шло все под учет —

Нужен нам такой народ,

Что в налоговой сидит,

Что не спит и только бдит!

Поздравлений он достоин,

Праздник для него устроен.

И вот аккорд итоговый —

С днем органов налоговых!

***

Ваш труд не прост и очень важен,

Ведь надо пополнять казну,

И понукать нечестных граждан,

Мешая отойти ко сну —

Пускай не спят они спокойно,

У вас пусть крепким будет сон,

И ваша служба пусть достойно

Несет порядок и закон,

И пусть благоволит удача,

Ведь труд почетен ваш и значим!

прикольные картинки с днем налоговой и таможенной службы

***

Поздравления с Днем налоговика короткие:

Судьбы замечательной, ярких событий,

Желаю работник налоговой службы!

Отличных свершений, чудесных открытий,

Любви, понимания, искренней дружбы!

***

Пускай налоговая служба

Лишь в процветании живет!

Пускай с законом крепнет дружба,

И пусть удача к вам придет!

День налоговика – картинки и открытки

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