День налоговика 2020 – поздравления в прозе, прикольные и картинки

С Днем налоговика поздравления из года в год звучат 18 марта. И только лучшие пожелания налоговику и таможеннику подобрал Главред на праздник.
День налоговика 2020 Украина отмечает в марте – 18-го числа. На День налоговика поздравления принимают еще и таможенники. Ведь полное название праздника – День работника налогового и таможенного дела Украины (или День працівника податкової та митної справи України)
В этом году из-за коронавируса поздравить налоговиков вряд ли получится массово и шумно – но никто не в силах посадить на "карантин" поздравление налоговику в прозе своими словами или отправить ему прикольные поздравления с Днем налоговика. И, конечно, никаких вирусов не стоит опасаться, если у нас скачать открытку с Днем налогового работника.
К слову напомним, что День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля, а в России День бухгалтера и День налоговых органов празднуются в один день – 21 ноября. И не надо забыть про Международный день бухгалтера, с которым поздравляют 10 ноября.
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День налоговика – поздравления
День налоговика – поздравления в прозе своими словами:
Поздравляем строгих, но справедливых, суровых, но все понимающих, неприступных, но любимых нами работников налоговых органов с их профессиональным праздником! Пусть наполняются народные закрома легко и дополна, а ваш нелегкий труд приносил не только пользу, но и радость вам и всей Украине!
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Поздравление налоговику в прозе короткое:
С Днем налоговика! Желаем сохранить в своей памяти только приятные воспоминания о работе и о людях, с которыми вам довелось встречаться.
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Поздравление коллеге налоговику:
Дорогие мои, милые коллеги, с праздником нас! В День работника налогового и таможенного дела Украины я всем желаю ангельского терпения, твердой уверенности, неиссякаемого энтузиазма, внутреннего спокойствия, непобедимого упорства и постоянного движения только вперед.
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С Днем налоговика, коллега! Желаю нам с вами быть всегда успешными, счастливыми, богатыми и здоровыми! И пусть нам не приходится выбивать налоги, пусть платятся они всегда вовремя и в точном размере.
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Красивое поздравление налоговику:
Справедливости ради, отметить хотим,
Что гордимся налоговой службой!
Потому поздравляя, желаем вам сил
И всего, что по жизни так нужно:
Вдохновения, счастья, отличных идей,
Перспективных и ярких событий,
Замечательных самых и радостных дней,
Достижений больших и открытий!
Процветает в достатке пусть ваша семья,
Ждут родные домой с нетерпением,
Разделяют и радость, и горе, друзья,
Будет бодрым всегда настроение!
Пусть по жизни ведет вас задор боевой,
Неприятности путь к вам забудут
И на службе достойной, такой непростой,
Вас ценить и приветствовать будут!
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Прикольные поздравления с Днем налоговика:
Чтобы был любой налог
Полностью оплачен в срок,
Чтобы всякие дельцы
Не упрятали концы,
Чтобы шло все под учет —
Нужен нам такой народ,
Что в налоговой сидит,
Что не спит и только бдит!
Поздравлений он достоин,
Праздник для него устроен.
И вот аккорд итоговый —
С днем органов налоговых!
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Ваш труд не прост и очень важен,
Ведь надо пополнять казну,
И понукать нечестных граждан,
Мешая отойти ко сну —
Пускай не спят они спокойно,
У вас пусть крепким будет сон,
И ваша служба пусть достойно
Несет порядок и закон,
И пусть благоволит удача,
Ведь труд почетен ваш и значим!
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Поздравления с Днем налоговика короткие:
Судьбы замечательной, ярких событий,
Желаю работник налоговой службы!
Отличных свершений, чудесных открытий,
Любви, понимания, искренней дружбы!
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Пускай налоговая служба
Лишь в процветании живет!
Пускай с законом крепнет дружба,
И пусть удача к вам придет!