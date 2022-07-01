День архитектора 2022 в Украине – поздравления, стильные открытки и картинки

Поздравления с днем архитектора и архитектуры, сердечные картинки и открытки - в подборке Главреда.
Ежегодно 1 июля в Украине отмечается День архитектуры. Этот профессиональный праздник для тех, кто причастен к созданию прекрасного – архитекторы, ландшафтные дизайнеры и специалисты в области малых форм и сооружений, зданий и просто любители архитектуры.
О том, какие профессиональные и международные праздники отмечают в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.
1 июля также отмечают свой профессиональный праздник и следователи. Картинки и открытки к празднику, поздравления в прозе и стихах можно найти тут.
День архитектора 2022 – поздравления, картинки и открытки
С Днем архитектуры поздравляем всех, кто представляет эту профессию и без чьих творений наш мир был бы немыслим. Желаем вам успехов в личном и профессиональном развитии, великих сооружений, отличных проектов, успешного творчества, здорового любопытства и преданности делу. Поздравляем и желаем вам и дальше добиваться многих успехов!
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Пусть возвышаются величественные строения, архитектурные шедевры, которые Вы проектируете, воздвигаете, вкладывая душу и сердце. Пусть Ваш талант и дальше создают красоту и уют. С Днем архитектуры!
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Поздравляю тебя с Днём архитектуры. Желаю своими мечтами и надеждами, своими фантазиями и улыбками создавать удивительный внутренний мир в любимом стиле архитектуры, желаю прочных стен у твоего счастья, романтики и светлых чувств радости на крыше твоего дома, непревзойденного таланта зодчего и неиссякаемого энтузиазма доброго сердца.
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Как это необычно все же,
Архитектуру возводить с нуля.
Талант для этого от Бога нужен,
И руки полны мастерства.
Всех кто сооружения возводит,
Кто строит дачи и дома.
Сегодня, положив руку на сердце,
Со всей любовью поздравляю я.
Любви побольше вам, здоровья,
Чтобы без дела не маячила душа.
Архитектура — это ведь искусство,
Которое олицетворяет города.
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Архитектура в Украине
Одна из замечательнейших в Мире,
Красотой, изяществом полна,
С домами белыми страна.
Архитекторы талантливо трудились,
И их труды на веки сохранились.
Здесь здания великой красоты,
Милы и те, что малой высоты!
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Без них бы не было заводов,
Стадионов, небоскрёбов
Не было бы ни домов,
Ни театров, ни кино.
Пусть не иссякнет вдохновение,
Идеи, чертежи, видения,
Пусть дарят радость нам строения,
И их творцам умиротворение.