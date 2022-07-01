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День архитектора 2022 в Украине – поздравления, стильные открытки и картинки

1 июля 2022, 08:00

Поздравления с днем архитектора и архитектуры, сердечные картинки и открытки - в подборке Главреда.

День архитектуры 2022 украина
День архитектуры 2022 / depositphotos.com/

Ежегодно 1 июля в Украине отмечается День архитектуры. Этот профессиональный праздник для тех, кто причастен к созданию прекрасного – архитекторы, ландшафтные дизайнеры и специалисты в области малых форм и сооружений, зданий и просто любители архитектуры.

О том, какие профессиональные и международные праздники отмечают в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

1 июля также отмечают свой профессиональный праздник и следователи. Картинки и открытки к празднику, поздравления в прозе и стихах можно найти тут.

День архитектора 2022 – поздравления, картинки и открытки

С Днем архитектуры поздравляем всех, кто представляет эту профессию и без чьих творений наш мир был бы немыслим. Желаем вам успехов в личном и профессиональном развитии, великих сооружений, отличных проектов, успешного творчества, здорового любопытства и преданности делу. Поздравляем и желаем вам и дальше добиваться многих успехов!

***

Пусть возвышаются величественные строения, архитектурные шедевры, которые Вы проектируете, воздвигаете, вкладывая душу и сердце. Пусть Ваш талант и дальше создают красоту и уют. С Днем архитектуры!

С днем архитектуры картинки
С днем архитектуры картинки

***

Поздравляю тебя с Днём архитектуры. Желаю своими мечтами и надеждами, своими фантазиями и улыбками создавать удивительный внутренний мир в любимом стиле архитектуры, желаю прочных стен у твоего счастья, романтики и светлых чувств радости на крыше твоего дома, непревзойденного таланта зодчего и неиссякаемого энтузиазма доброго сердца.

***

Как это необычно все же,

Архитектуру возводить с нуля.

Талант для этого от Бога нужен,

И руки полны мастерства.

Всех кто сооружения возводит,

Кто строит дачи и дома.

Сегодня, положив руку на сердце,

Со всей любовью поздравляю я.

Любви побольше вам, здоровья,

Чтобы без дела не маячила душа.

Архитектура — это ведь искусство,

Которое олицетворяет города.

С днем архитектуры картинки
День архитектуры 2022

***

Архитектура в Украине

Одна из замечательнейших в Мире,

Красотой, изяществом полна,

С домами белыми страна.

Архитекторы талантливо трудились,

И их труды на веки сохранились.

Здесь здания великой красоты,

Милы и те, что малой высоты!

С днем архитектуры картинки
День архитектуры 2022 Украина

***

Без них бы не было заводов,

Стадионов, небоскрёбов

Не было бы ни домов,

Ни театров, ни кино.

Пусть не иссякнет вдохновение,

Идеи, чертежи, видения,

Пусть дарят радость нам строения,

И их творцам умиротворение.

С днем архитектуры картинки
С днем архитектуры картинки
С днем архитектуры картинки
С днем архитектуры картинки

праздник
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