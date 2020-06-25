День таможенника: поздравления на словах и открытки прикольные

С Днем таможенника поздравления – прикольные пожелания и стильные или смешные картинки – в Украине дарят 25 июня. Есть еще Международный день таможенника 2020 – но тот отмечался в январе.
Пока же мы дарим поздравления на День таможенника 2020 – по-честному душевные и по-веселому прикольные. Такие – чтоб любой таможенник дал "добро".
С Днем таможенника – прикольные поздравления в прозе своими словами, смешные стихи, короткие смс и прикольные открытки с Днем таможни – подобрал Главред на профессиональный праздник 25 июня.
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Поздравления с Днем таможенника в прозе, стихах и смс
Служить на таможне – нелегкое дело,
Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.
Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,
Проверишь, как следует – контрабандист.
***
Таможня — интересное место работы. Здесь буквально можно увидеть любые чудеса со всего мира. Я желаю тебе, чтобы эти чудеса не приносили неприятностей, чтобы тебе было с ними интересно работать! Чтобы было поменьше соблазнов, но при этом чтобы работа твоя достойно вознаграждалась державой — так чтобы ни тебе, ни кому-то другому не было от того обидно!
***
Таможне некогда скучать,
Таможенники держат стражу:
Что кто везет – ручную кладь
Или предмет, добытый кражей?
В таможне служба непроста,
Сопряжена с немалым риском.
Так пусть же сбудется мечта
Тех, кто в бою с контрабандистом!
***
С Днем таможенника, с вашим
Профессиональным днем!
Я желаю, чтоб удача
Приходила с каждым днем,
Чтобы были вы здоровы,
Жалоб не было всерьез,
С каждым годом больше новых
Жизненных побед сбылось.
***
С Днем таможенника! Желаю выдержки, терпения и внимательности. Будь настоящим профессионалом своего дела, качественно выполняй свою работу и получай приятные поощрения. Пусть тебя окружают только настоящие люди, в которых нет лицемерия, злости и лживости.
***
Задача серьезная, рядом граница,
Без спросу здесь не пролетит даже птица!
Таможенник, с праздником! Ты молодец!
Ты мастер, ты дока, ты гуру, ты спец!
Удачи в работе, семейного счастья!
Пускай стороной пробегают напасти!
Спокойного неба, удачи, везенья,
Желаний заветных твоих исполненья!
***
Мы таможенников славим
И без них не проживем,
Мы их с праздником поздравим
И частушки пропоем.
Провести верблюда можно
Сквозь игольное ушко
Но нашу уж таможню
Проскочить не так легко!
***
На самой границе оказалось мое поздравление! А все потому, что тебя нельзя забыть в такой день, в День таможенника! Знай, это праздник международный, и сегодня на всех границах праздник, но для тебя у меня – особенные слова! Я всем сердцем желаю, чтобы сбылись твои мечты, чтобы никогда не было грусти, и каждый день был чуть волшебным!
***
В День таможенника,
Поздравляем мы тех,
Кто запретный товар,
Найдет лучше всех!
Кто по виду узнает
Контрабандиста,
Прочитает во взгляде,
Что там не всё чисто!
Интуиция, опыт,
Профессионалы!
В этот день вас страна,
Поздравляет недаром!
***
День таможенника – особенный праздник для тебя, потому как вот уже который год ты работаешь в этой непростой и очень ответственной сфере. Пусть работа доставляет исключительно удовольствие, а заработная плата растет с каждым месяцем. Желаю тебе как можно меньше проблем на работе! Помни, что мы все ежедневно благодарим вас, таможенников, за ваш труд!
***
Таможенный весь народ
Поздравим красивый и сильный.
Пусть в праздник вас каждый год
Гривной поощряет Украина!