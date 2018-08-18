В Киеве жестоко избили дочь погибшего волонтера

У избитой девушки могут быть осложения / Анастасия Павлова/Фейсбук

17 августа в Киеве на Троещине, одном из самых неспокойных районов столицы, произошел инцидент - жестоко избили дочь покойного волонтера Сергея Павлова Анастасию.

"Дочку моего покойного друга Серёжи, который с первых дней войны отчаянно волонтёрил для украинской армии, избили вчера ночью", - написал в своем Facebook волонтер Тим Златкин.

"Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 мальчика... Я вышла встретить друга, сзади налетели и просто отключилась на секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и тронет Карину, то мы её с ног погасим", - написала сама Анастасия, комментируя ситуацию.

Анастасия Павлова отметила, что она перепугалась и не ожидала нападения, поскольку тот человек, который предложил встретиться, был другом семьи.

"Он поддержал нас в трудную минуту... Ему папа простил все, что это человек сделал тогда, когда он был жив еще и украл его нож", - добавила она.

Павлова сообщила, что обратилась в Больницу скорой помощи. При этом доблестная нацполиция на вызов в БСП так не приехала. А врачи не исключили, что у девушки могут быть осложнения.

Напомним, ранее стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе.