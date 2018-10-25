В Киеве нетрезвый водитель на иномарке сбил девочку и провез на крыше ее отца

Иллюстративное фото / "Информатор Киев"

В столице Украины на Борщаговке нетрезвый водитель на машине с "евробляхой" провез мужчину на крыше.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный". Согласно обнародованным данным, происшествие произошло вечером 24 октября на улице имени Ромена Роллана.

Очевидцы инцидента утверждают, что водитель Volkswagen с "евробляхой" сбил на пешеходном переходе девочку. Мужчина, с явными признаками опьянения на лице, попытался скрыться с места происшествия. Однако ему пытался помешать отец пострадавшей, в пылу запрыгнувший на крышу машины.

В конечном итоге, владелец Volkswagen тронулся с места и некоторую дистанцию провез мужчину на крыше. Их драку уже разнимали прохожие.

По предварительным данным, девочку госпитализировали медики из бригады скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный мужчина на джипе "влетел" в торговый центр и пытался скрыться, бросив жену и маленьких детей.