В Киеве нетрезвый водитель на иномарке сбил девочку и провез на крыше ее отца

25 октября 2018, 12:01

Инцидент произошел на улице имени Ромена Роллана.

Иллюстративное фото / "Информатор Киев"

В столице Украины на Борщаговке нетрезвый водитель на машине с "евробляхой" провез мужчину на крыше.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный". Согласно обнародованным данным, происшествие произошло вечером 24 октября на улице имени Ромена Роллана.

Очевидцы инцидента утверждают, что водитель Volkswagen с "евробляхой" сбил на пешеходном переходе девочку. Мужчина, с явными признаками опьянения на лице, попытался скрыться с места происшествия. Однако ему пытался помешать отец пострадавшей, в пылу запрыгнувший на крышу машины.

В конечном итоге, владелец Volkswagen тронулся с места и некоторую дистанцию провез мужчину на крыше. Их драку уже разнимали прохожие.

По предварительным данным, девочку госпитализировали медики из бригады скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный мужчина на джипе "влетел" в торговый центр и пытался скрыться, бросив жену и маленьких детей.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев автомобиль Volkswagen девочка Борщаговка Пьяный водитель евробляха
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:06
"Не выдергивайте из контекста": украинский посол прокомментировал слова Климкина об опасности Беларуси для украинцев
13:05
Мужчина дня Instagram: любимец миллионов девушек Джон Кортахарена Фото Видео
13:00
Начался чат с экспертом по земельным вопросам Александром Луцким
12:48
Американский экс-генерал рассказал, когда начнется война США и Китая
12:44
"Сталинский патриархат": во Львове атаковали храм УПЦ МП Видео
12:41
Эксперт заявил о начале глобального экономического кризиса: когда будет "дно", и что делать
12:37
"Как эта порнография надоела!": российская певица оголила грудь Видео
12:20
Скандал с закарпатскими венграми: на Украину пожаловались в ООН Видео
12:07
МВФ дал Украине пару советов, как стать экономически успешной
12:01
В Киеве нетрезвый водитель на иномарке сбил девочку и провез на крыше ее отца
12:01
"Не хочу. Ухожу": пострадавший актер "Дизель шоу" покидает проект после гибели Поплавской Видео
11:55
Скандал с поборами в школе Харькова: родителей шестиклассницы обвинили во лжи Видео
11:52
Эксперт рассказал, сколько бюджет теряет из-за теневого лотерейного рынка
11:48
Назван самый недемократичный город Украины
11:43
"Остаться с церковью гонимой, истинной": Запорожские священники подтвердили верность Московскому патриархату
11:25
Динамо и Ворскла в Лиге Европы: прогнозы букмекеров, где смотреть матчи украинских команд Видео
11:18
"Это уродство": Ани Лорак разнесли за странный наряд
11:09
ВСУ разработали сценарии на случай обострения на юге Украины
10:49
Что общего между кровавым убийством в Стамбуле и войной на Донбассе мнение
10:43
Девушка дня Instagram: красотка с румынскими корнями Джессика Матис Фото
10:29
Боль и крики: пострадавший актер "Дизель шоу" рассказал о гибели Поплавской Видео
10:12
Путин пригрозил ответным ракетным ударом всему западному миру
10:03
Почему цены на газ в Украине будут расти и дальше мнение
09:56
"Боролся с украинским пиратством": всплыли новые факты о делегации путинских "рыбаков" в Киеве Фото Видео
09:52
Европарламент подготовил резолюцию по Азовскому морю
09:23
"Нет разницы между Порошенко и Януковичем": в прямом эфире нардеп и экономист поскандалили из-за Майдана Видео
09:22
Кличко похвастался новым "покращенням" и нарвался на гневную критику в Сети Видео
09:15
Сценарий "Пи****", или К чему готовиться украинцам мнение
08:57
Рокировка главарей "ЛДНР": Тука рассказал о сценарии Москвы по Донбассу
08:53
Порошенко и Гройсман уверены, что "холопский народ" уже смирился с тарифами - политолог
08:35
"Живые стоят на трупах, вонь – невероятная": под Одессой сотни животных умирают из-за бюрократизма чиновников Видео
08:31
Путин пытается "изнасиловать Запад" с помощью "ядерной дубины" - эксперт
08:22
Если Порошенко выйдет во второй тур, Украине грозит гражданская война мнение
07:50
Российский посол рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера по Украине
07:22
В Беларуси признали кричалку "Хто не скаче, той москаль" экстремистской
07:10
Журналист рассказал о жизненных драмах патриарха Кирилла Видео
06:58
Путин признал победу Украины в войне мнение
06:36
Астролог рассказал, будет ли большая война между Россией и Украиной
06:12
"Волочкова просто нервно курит": экс-Nikita показала шпагат на отдыхе Видео
05:49
Ученые установили основное условие хорошего секса
05:26
Pornhub выдал деньги психологам на исследования порно
04:56
Украинцы раскрыли, чего больше всего хотели бы от Евросоюза
04:21
Журналист спрогнозировал безрадостные для России последствия новой гонки вооружений
03:34
"Эстетический оргазм!": Слава из "НеАнгелов" полностью оголилась на фото
02:46
Британец умер на посвящении в студенты, выпив водки из головы мертвой свиньи
02:26
Forbes назвал имена и гонорары самых высокооплачиваемых актеров мира
01:58
Звезда "Рабыни Изауры" рискнула исполнить песню на украинском Видео
01:39
"Мы разъярены": Трамп прокомментировал массовые бомбы в Нью-Йорке Видео
01:16
Путин заявил об угрозе для Европы после выхода США из ракетного договора Видео
00:53
Пенсионерки из "Отрядов Путина" гневно сожгли портрет Волкера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять