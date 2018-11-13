Украинцев поймали на незаконном ремонте боевых самолетов

СБУ перехватила всех семерых в "Борисполе" / ru.alfa-kiev.org.ua

Контрразведывательный отдел Службы безопасности Украины отчитался о разоблачении семерых украинцев - специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса, которые незаконно предоставляли услуги по ремонту военной техники за рубежом.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов.

"От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов. К выполнению нелегальных работ он привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий", - во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, группа специалистов оформила отпуск за свой счет и прибыла в Африку для ремонта самолетов; при этом они не имели соответствующих документов, в т.ч. разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Как сообщается, силовики задержали семерых "заробитчан" в зоне таможенного контроля международного аэропорта Борисполь после возвращения в Украину.

Читайте такжеКонтрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове - под угрозой был памятник воинам УПА (фото, видео)"В ходе досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружены приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги", - доложили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее на Житомирщине в результате проведенной операции сотрудники СБУ и ГПУ обнаружили большие склады с ворованным и незаконно ввезенным военным имуществом самого различного назначения.