На Житомирщине сотрудники СБУ и ГПУ обнаружили склады с ворованным военным имуществом

На Житомирщине в результате проведенной операции сотрудники СБУ и ГПУ обнаружили большие склады с ворованным и незаконно ввезенным военным имуществом самого различного назначения.

"Во время проведения обыска в складских помещениях обнаружены товары двойного использования и военного назначения, а именно - 84 двигателя к танкам Т-72 и другое военное имущество неустановленного происхождения среди которых 3494 ящика с капсюлями от патронов к стрелковому оружию (КВ-24 к патронам 7, 62х39, и КВ-16 к патронам 5,45х39 - 300 млн штук)", - сообщает пресс-служба ГПУ.

На данный момент сотрудники Генеральной прокуратуры изучают противоправную деятельность субъектов хозяйствования, которые получили эти товары вследствие операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.